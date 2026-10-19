O Universo teve uma infância mais pesada do que se pensava

Logo após o Big Bang, 13,8 bilhões de anos atrás, o Universo tinha basicamente dois elementos químicos: hidrogênio, com um próton no núcleo, e hélio, com dois. São os dois mais leves da tabela periódica. O pulo do gato é que havia muito desses dois elementos – é gás suficiente para dar origem a toda matéria comum do cosmos, afinal. E não parece, mas gás tem massa também (afinal, a pressão atmosférica é só o peso do ar sobre a Terra).

Tudo que tem massa exerce atração gravitacional. Esses bolsões de gás se concentraram em nuvens cada vez mais compactas, até o aperto e o calor extremos forçarem os átomos a se fundirem em átomos maiores, liberando energia. Assim nasceram as estrelas – e os elementos maiores.

O que é a “glueball”, nova partícula descoberta na China

Os físicos sempre suspeitaram que, na infância do Universo, só havia estrelas puríssimas, de hidrogênio e hélio, chamadas “estrelas de População III”. Foram elas que começaram a fabricar átomos mais pesados e espalhá-los pelo espaço.

Continua após a publicidade

Agora, observações (1) do Telescópio James Webb, lançado ao espaço em 2021, mostram que “apenas” 700 milhões de anos após o Big Bang três galáxias já exibiam gás com carbono, oxigênio e silício em seus arredores, e parte desse material estava “contaminando” o espaço ao redor.

Se esses elementos mais roliços se espalharam tão cedo, não houve muitas estrelas de População III – o que explicaria por que nunca vimos uma.

Continua após a publicidade

Fonte 1. “Early metal-enriched baryon cycling before the midpoint of cosmic reionization”, Nature Astronomy.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.