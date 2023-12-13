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Ciência

Olhe para cima: pico da chuva de meteoros Geminídeas acontece hoje à noite

O fenômeno acontece todos os anos entre os meses de novembro e dezembro, quando um asteroide passa pertinho de nós. Veja como observar as estrelas cadentes.

Por Caio César Pereira 13 dez 2023, 18h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h55
Chuva de meteoros Geminídeas
 (Foto: Berkó Ernő / Wikimedia Commons/Reprodução)
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Olhe para cima: pico da chuva de meteoros Geminídeas acontece hoje à noite Priorizar nos meus resultados Google

O ano está acabando, o que significa que estamos na época de um dos fenômenos astronômicos mais bonitos de se ver a olho nu. A chuva de meteoros Geminídeas, que teve seu início em 19 de novembro e vai até o dia 24 deste mês, alcançará seu pico hoje, entre a noite do dia 13 e a madrugada do dia 14. 

Como observar?

Para nossa sorte, o evento é visível por todo o mundo. Ele é mais intenso para os habitantes do hemisfério norte, mas ainda é razoavelmente presente para quem observa do lado sul do mapa (com a vantagem de que não vamos precisar enfrentar um baita frio para vê-lo). A chuva Geminídeas acontece todos os anos, entre os meses de novembro e dezembro, e tem uma média de até 120 meteoros por hora.

Não é preciso nenhum equipamento especial para a observação dos meteoros. Como a Lua está em sua fase nova,  o céu estará com as condições perfeitas para ver os meteoros. Você só precisa, claro, se afastar da cidade grande e ir para um local de céu limpo.

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Para conseguir observar as “estrelas cadentes” e fazer um pedido, fique com as luzes apagadas por pelo menos uns vinte minutos antes de começar a olhar para o céu, para que seus olhos se acostumem com a escuridão.

 

 

O que é a chuva Geminídeas?

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Parece um poder saído de Cavaleiros do Zodíaco, mas a chuva de meteoros Geminídeas tem esse nome por causa da constelação de gêmeos. As estrelas cadentes dão a impressão de vir da direção em que está esse conjunto de estrelas.

Mas isso é só uma impressão. Na verdade, os detritos da Geminídeas são pedaços oriundos de um asteroide, um corpo celeste muito pequeno que está passeando pelo Sistema Solar, na nossa vizinhança. As estrelas no pano de fundo estão muito mais distante e não tem nada a ver com a ocorrência. 

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Chuvas de meteoros podem ser geradas tanto por asteroides (caso das Geminídeas) como por cometas. Enquanto os asteróides geralmente são grandes rochas, compostas de metais e minerais, os cometas são feitos de uma matéria-prima menos substancial: gelo e poeira.

O asteroide das geminídeas é chamado de 3200 Phaethon, e foi descoberto em 1983. Sua órbita ao redor do Sol leva cerca de 1,4 ano, e após se aproximar do astro-rei, ele é arremessado para tão longe que chega até a órbita de Marte. 

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Nesse vai-e-vem, alguns pedacinhos dele cruzam a órbita da Terra, entram na nossa atmosfera e são incinerados pelo calor do atrito com o ar, gerando o brilho fascinante que se vê daqui da superfície. Caso você queira checar o melhor horário para ver a chuva em sua região, você pode visitar o site Time and Date, e colocar a sua localização.

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TAGS:
asteroide
chuva
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