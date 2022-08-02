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Ciência

Meteoros verdes são avistados na Nova Zelândia. Entenda o fenômeno

A química e velocidade desses meteoros explicam a cor característica das aparições.

Por Leo Caparroz 2 ago 2022, 17h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Fotografia de meteoro verde registrada na Nova Zelândia.
 (Greg Price/Reprodução)
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Bolas verdes que cruzam o céu são regularmente vistas e filmadas na Nova Zelândia – a cada ano, cerca de quatro meteoritos atingem o país. Esses pontos brilhantes geralmente sinalizam a entrada de um pedaço de asteroide na atmosfera, que pode ter desde alguns centímetros até um metro de diâmetro.

No dia 7 de julho, um enorme meteoro explodiu acima do mar, perto da capital Wellington. Duas semanas depois, um meteorito pequeno foi avistado acima da região de Canterbury.

Fotografia de meteoro verde registrada na Nova Zelândia.
(Greg Price/Reprodução)
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Mas o que explica a cor verde dessas aparições? Já podemos adiantar que não tem a ver com a aurora boreal. O brilho verde da aurora é causado por íons de oxigênio na atmosfera superior, criados a partir das colisões entre moléculas de oxigênio atmosférico e partículas ejetadas pelo sol.

Esses íons de oxigênio se recombinam com elétrons para produzir átomos de oxigênio. A energia excedente gerada no processo é liberada na forma da luz verde das auroras.

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O caso dos asteroides é mais químico. Alguns deles contêm níquel e ferro que atingem a atmosfera a velocidades de até 60 km por segundo. Isso libera rapidamente uma enorme quantidade de calor, e o ferro e o níquel vaporizados irradiam luz verde.

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A aura verde de um meteoro pode ser observada também durante a anual chuva de meteoros Perseidas, que já começou e atingirá o pico em 13 de agosto no hemisfério sul. Também chegando a  60 km por segundo, as Perseidas são pedaços de poeira vinda do cometa Swift-Tuttle. Algumas delas deixam um rastro bonito, brilhante e distintamente verde atrás delas, principalmente no início de seu caminho.

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METEORITO
Meteoro
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