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Ciência

Orcas se unem para destruir peixe de uma tonelada com cabeçada, veja vídeo

Biólogos acreditam que o ataque brutal ao peixe-lua pode ser servir para ensinar técnicas de caça às baleias mais jovens, ou ser apenas uma brincadeira

Por Amanda Nascimento 29 jul 2026, 10h00
Três orcas nadam em águas profundas e escuras. Uma orca preta e branca está em primeiro plano, com outras duas mais ao fundo, uma delas parcialmente visível à direita. A superfície da água, com pequenas ondulações, é visível acima
 (Mike Korostelev/Getty Images)
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Orcas se unem para destruir peixe de uma tonelada com cabeçada, veja vídeo Priorizar nos meus resultados Google

Uma tarde de mergulho no Golfo da Califórnia, no México, tomou rumos inesperados para a bióloga marinha Katy Ayres. 

Com sua GoPro em mãos, ela registrou o momento em que uma orca segurou um peixe-lua pela cauda enquanto outra avançava para atacá-lo. A velocidade do ato fez com que um peixe-lua de 900 quilos fosse triturado por completo. Segundo Ayres, o impacto foi tão violento que um barulho estrondoso ecoou pela água.

Agora, esse comportamento é descrito na revista Frontiers in Ethology. A bióloga e seus colegas acreditam que o ataque pode ser uma forma de ensinar técnicas de caça aos mais jovens do grupo, ou, quem sabe, apenas uma brincadeira. 

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Brincadeira ou treino?

Os peixes-lua são os maiores peixes ósseos do mundo – espécies com o esqueleto formado principalmente por ossos. Algumas delas podem chegar a pesar mais de 900 quilos e medir cerca de 4 metros de comprimento da nadadeira superior à inferior. Seu tamanho notável e sua pele espessa geralmente afastam predadores.

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Não foi esse o caso, claro. Erick Higuera, biólogo marinho da Conexiones Terramar – uma organização científica –, também presenciou os ataques. Em entrevista à National Geographic, ele os descreveu como “violentos” e “caóticos”, além de “altamente calculistas” por parte das orcas.

As baleias-assassinas, como também são chamadas, caçam peixes-lua há décadas. A biologia sabe disso. No Golfo da Califórnia, por exemplo, esse comportamento alimentar foi registrado pela primeira vez na década de 1990. Mas antes os peixes-lua não eram tão dilacerados quanto às presas nos vídeos.

Orcas estão oferecendo comida para humanos. Por quê?

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Então por que as orcas estão fazendo isso? Katy Ayres suspeita que seja para ajudar as orcas mais jovens a se alimentarem. No vídeo, depois de estilhaçarem o peixe-lua, “uma orca jovem começou imediatamente a comer os pedaços menores”, disse Ayres à National Geographic

Outras teorias surgiram também. Um biólogo marinho que não participou da pesquisa, Olaf Meynecke da Universidade Griffith (Austrália), acredita que as orcas não precisariam torturar o peixe-lua para consumir sua carne. Na realidade, elas podem caçar mamíferos com pele muito resistente e devorar grandes pedaços de carne com facilidade. 

Surgiu assim a ideia de que isso pode ser um jogo entre as orcas. “Elas são muito inteligentes e conhecidas por brincar com as presas”, explica Ayres. As brincadeiras, além de fortalecer os laços sociais, podem ensinar às orcas jovens as habilidades necessárias para caçar observando os adultos. 

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Alvo específico 

Em janeiro deste ano, outro grupo de cientistas publicou um estudo descrevendo mais de 20 encontros entre orcas e peixes-lua. Eles perceberam um padrão: as baleias-assassinas atacavam uma espécie específica – o peixe-lua-de-cauda-pontiaguda (Masturus lanceolatus). Ou seja, é possível que a estratégia seja especialmente para atacar a espécie. Robert Pitman, ecólogo marinho da Universidade Estadual do Oregon (EUA) que não participou da pesquisa, considera o comportamento, até certo ponto, lógico. A pele do peixe-lua é composta pelos chamados dentículos dérmicos, semelhantes às escamas ásperas e parecidas com dentes que os tubarões possuem. Ao investir contra o peixe com força, orcas podem alcançar sua presa sem desgastar os próprios dentes, explica ele ao The New York Times. “Nada do que elas fazem me surpreende mais”, afirmou ele.

Além disso, esse comportamento agressivo contra o alvo não é exclusivo da caça ao peixe-lua. Interações entre orcas e barcos na costa da Península Ibérica, por exemplo, acabaram com as orcas colidindo com várias embarcações e as afundando.

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Biologia
Peixes
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