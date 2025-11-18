Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Ouriços-do-mar são “só cérebro” – e isso é bem mais complexo do que parece

Cada parte desses animais funciona como uma região especializada de uma estrutura neural distribuída pelo corpo.

Por Manuela Mourão 18 nov 2025, 08h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Fotografia de um Ouriço-do-mar roxo da Califórnia debaixo d'água.
 (joebelanger/Getty Images)
Continua após publicidade
Ouriços-do-mar são “só cérebro” – e isso é bem mais complexo do que parece Priorizar nos meus resultados Google

Ouriços-do-mar parecem apenas esferas escondidas nas poças de maré, mas novos dados indicam que eles são muito mais do que um conjunto de espinhos (e cujas ovas são apreciadas na gastronomia).

Uma equipe internacional de cientistas revelou que esses animais possuem um “cérebro por todo o corpo”, uma estrutura tão complexa que pode redefinir as teorias sobre como sistemas nervosos evoluíram.

A descoberta, publicada na revista Science Advances, surgiu quando o biólogo Periklis Paganos, da Estação Zoológica Anton Dohrn (instituto de pesquisa italiano), e seus colegas investigavam o processo de metamorfose do ouriço-do-mar roxo (Paracentrotus lividus). O que começou como um estudo sobre transformação corporal tornou-se uma revelação sobre a arquitetura neural desses equinodermos. 

Os ouriços passam por uma metamorfose profunda: deixam de ser larvas bilaterais, com duas metades simétricas como as de humanos e peixes, para assumir n forma adulta a simetria radial – um corpo dividido em cinco seções ao redor de um eixo central, semelhante ao de estrelas-do-mar e águas-vivas (é isso, somado ao fato de serem animais marinhos, que os define como equinodermos). 

Siga
Continua após a publicidade

Essa transição, uma das mais radicais do reino animal, mostrou-se ainda mais extrema quando os pesquisadores começaram a mapear os tipos de células envolvidas. O que encontraram foi um conjunto diverso de neurônios espalhados por todo o corpo do jovem ouriço recém-transformado.

Usando um atlas celular detalhado, produzido por meio do mapeamento de quais genes estavam ativos em cada célula, os cientistas identificaram que mais da metade de todos os grupos celulares do animal eram neurônios. E não neurônios simples: muitos carregavam assinaturas moleculares familiares a humanos, incluindo dopamina, serotonina, GABA e glutamato. 

Para comparar, 0,2% do total de células do corpo humano corresponde a neurônios.

Continua após a publicidade

A descoberta sugere que o sistema nervoso do ouriço-do-mar é muito mais sofisticado do que a rede neural descentralizada que se acreditava existir em equinodermos. 

Os autores vão além e propõem que, em vez de um organismo “sem cérebro”, o ouriço é um organismo “todo cérebro”, no qual cada parte do corpo funciona como uma região especializada de uma estrutura neural distribuída.

Essa descoberta desafia a noção clássica de que cérebros complexos só evoluíram em animais com sistemas centralizados, como os vertebrados. Segundo o biólogo evolutivo Jack Ullrich-Lüter, do Museu de História Natural de Berlim, os dados mostram que “animais sem um sistema nervoso central convencional ainda podem desenvolver uma organização parecida com a de um cérebro”, em comunicado. Isso pode alterar a maneira como cientistas entendem a evolução de nervos e cérebros no reino animal e desafiam suposições antigas sobre a simplicidade dos sistemas nervosos dos equinodermos.  

Publicidade
TAGS:
cérebro
neurônio
OURIÇO-DO-MAR
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).