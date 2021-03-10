Para tartarugas afetadas por derramamentos de óleo, maionese é a pedida

Remover restos de óleo em cascos, escamas, penas e bicos é apenas parte do trabalho de limpeza de animais marinhos atingidos por vazamentos. Resíduos pegajosos podem causar danos aos olhos, narinas, traqueia, boca e estômago – o que atrasa a recuperação.

Pensando nisso, biólogos de Israel testaram um recurso pouco usual para tratar 11 tartarugas-verdes resgatadas de um derramamento na costa do país: maionese. Alimentá-las com o condimento ajuda a empurrar resíduos estacionados na garganta.

Isso acontece graças às propriedades emulsificantes do molho, que serve como uma espécie de sabão, deixando o óleo menos espesso – e mais fácil de ser eliminado pelas fezes.