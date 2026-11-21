Durante o século 17, os cuidados com a limpeza pessoal eram alarmantes na Europa. Nem mesmo o imponente Palácio de Versalhes escapava da fama de imundície. Sem saneamento básico, nobres e plebeus conviviam cercados por sujeira e animais peçonhentos — ambiente propício para surtos infecciosos, como a peste bubônica, ou Peste Negra, transmitida por pulgas, que dizimou um terço da população europeia no século 14. O trauma sanitário forçou transformações graduais nos hábitos cotidianos, mas, na corte do Rei Sol, a aversão à água ainda ditava as regras.

O medo da água e a aversão ao banho

As casas de banho coletivas da Idade Média foram fechadas com o avanço do cristianismo sob a alegação de incentivar a luxúria. Além disso, a medicina da época difundia a tese de que a sujeira protegia o organismo, enquanto a água quente abriria os poros, facilitando a entrada de enfermidades. A regra básica de limpeza limitava-se a lavar o rosto e as mãos.

O banho completo ocorria, na melhor das hipóteses, uma vez por ano. O ritual envolvia a família inteira utilizando a mesma água em uma tina de madeira, a começar pelo pai, seguido pela mãe e pelas crianças, da mais velha à mais nova. O próprio rei Luís XIV evitava o banho a todo custo, lavando-se apenas sob orientação médica com panos umedecidos em água, álcool ou saliva.

A higiene bucal era rudimentar: esfregavam-se dentes e gengivas com tecidos e misturas de ervas. Folhas de louro e almíscar funcionavam como antissépticos naturais, enquanto mastigar aipo ou casca de cidra atenuava o mau hálito. As roupas de linho eram trocadas somente quando infestadas de pulgas, percevejos e traças, sob a crença de que o tecido absorvia o suor e purificava a pele sem exigir água.

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Dejetos nos corredores e ausência de saneamento básico

A estrutura de Versalhes e das residências urbanas não dispunha de banheiros ou redes de esgoto, inovações que só se consolidariam no século 19. Os aposentos acumulavam umidade e cheiro de suor, com lençóis raramente lavados — até mesmo os partos eram realizados sobre roupas de cama encardidas. Para conter o odor, substâncias aromáticas eram queimadas nos quartos antes de dormir.

As necessidades fisiológicas eram feitas em qualquer canto. Os suntuosos corredores e jardins do palácio transformavam-se frequentemente em depósitos de fezes e urina. A gravidade da situação resultou em um decreto real em 1715, determinando que os dejetos fossem recolhidos ao menos uma vez por semana dos corredores de Versalhes.

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O conteúdo dos penicos usados nos quartos costumava ser simplesmente arremessado pelas janelas, atingindo transeuntes desprevenidos. Já a higiene íntima dependia de sabugos de milho secos ou era feita diretamente com as mãos.

Cosméticos e perucas para disfarçar o mau cheiro

Lavar o cabelo era considerado uma bizarrice; fios oleosos e brilhantes eram considerados saudáveis pela corte francesa. Com a proliferação constante de piolhos, caçar parasitas na cabeça alheia tornou-se quase um hábito social. Para contornar a coceira e o aspecto descuidado, perucas volumosas passaram a ser adotadas em ocasiões especiais pela nobreza.

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A proliferação de odores desagradáveis impulsionou fortemente o mercado estético. No fim do século 16, popularizou-se o pó de arroz, utilizado para cobrir manchas e feridas cutâneas provocadas pela sujeira crônica. Esponjas embebidas em perfumes eram alojadas sob as axilas e entre as pernas, enquanto unguentos de ervas tentavam amenizar o persistente mau cheiro da realeza.

CONSULTORIA: Marta Pimenta Velloso, pesquisadora e professora da Escola de Saúde Pública da Fiocruz; Raphael de Abreu Meciano e Cíntia da Silva Yamanaka, do Centro de Memória de Saúde Pública da USP; Mary Del Priore, historiadora.