Plantio de árvores reduz a mortalidade em cidade dos EUA

Num estudo realizado pelo US Department of Agriculture junto com uma instituição de saúde espanhola, pesquisadores descobriram que, para cada árvore plantada em uma comunidade, havia uma redução significativa nos índices de mortalidade locais. Além dos pontos positivos para a saúde, eles também estimaram que os benefícios econômicos anuais do plantio de árvores excede em muito o custo com sua manutenção.

Segundo os cientistas, vários estudos já haviam mostrado que a exposição ao verde está associada a menos mortes não acidentais e à redução da mortalidade cardiovascular e respiratória.

Contudo, a maioria deles usava imagens de satélite para supor o número de árvores. Com esse método, não era possível distinguir diferentes tipos de vegetação, nem traduzir esses dados de forma direta.

Pensando nisso, os pesquisadores usaram a documentação detalhada de uma campanha de plantio de árvores na cidade de Portland, nos Estados Unidos, entre 1990 e 2019. Nesse tempo, o grupo sem fins lucrativos Friends of Trees foi responsável por plantar 49.246 árvores na cidade. Assim, os pesquisadores cruzaram o número de árvores plantadas em uma determinada região, com as taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares, respiratórias e de outras causas médicas obtidas da Oregon Health Authority, responsável pela maioria do sistema de saúde do estado.

Os resultados mostraram que bairros com mais árvores plantadas tinham taxas de mortalidade mais baixas. Essa associação é mais significativa entre homens e pessoas acima de 65 anos. O efeito é proporcional à quantidade de árvores, e também ao tamanho delas. Árvores maiores absorvem mais poluição do ar, moderam as temperaturas e reduzem o ruído.

De acordo com as estimativas dos autores, os cofres do Estado também saíram ganhando: o custo anual do plantio e manutenção de uma árvore em cada uma das 140 áreas censitárias de Portland fica entre US$ 3.000 e US$ 13.000, mas evita perdas de US$ 14,2 milhões (devido a mortes prematuras).

