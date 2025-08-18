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Ciência, Saúde

Plástico pode desregular o relógio biológico

Os microplásticos são onipresentes. E, como um novo estudo aponta, podem interferir no ritmo circadiano.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2025, 12h00
Imagem, em fundo amarelo, de uma ovelha de crochê flutuando entre nuvens.
 (Visual Electric/Superinteressante)
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O poliuretano e o PVC, dois tipos extremamente comuns de plástico, podem afetar o ritmo circadiano: o conjunto de processos que regula os padrões de sono e a distribuição dos processos do organismo durante o dia e a noite.

Essa é a conclusão de um estudo realizado por três cientistas da Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega (NTNU), que colocaram (1) fragmentos desses dois plásticos em contato com células humanas.

Eles constataram que o plástico se conecta aos receptores de adenosina A1, que estão presentes em células de várias partes do organismo e têm função no relógio biológico. No cérebro, por exemplo, esses receptores induzem o sono; já no coração, eles desaceleram os batimentos cardíacos.

Ao atuarem sobre os receptores A1, os fragmentos de plástico podem interferir nesses processos. Os microplásticos são onipresentes – estima-se que cada pessoa ingira 20 gramas deles, por meio da água e dos alimentos, por mês (2).

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Fontes (1) “Plastic chemicals disrupt molecular circadian rhythms via adenosine 1 receptor in vitro”, M Wagner e outros, 2025; (2) “Estimation of the mass of microplastics ingested – A pivotal first step towards human health risk assessment”, K Senathirajah e outros, 2021.

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plástico
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