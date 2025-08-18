Plástico pode desregular o relógio biológico

O poliuretano e o PVC, dois tipos extremamente comuns de plástico, podem afetar o ritmo circadiano: o conjunto de processos que regula os padrões de sono e a distribuição dos processos do organismo durante o dia e a noite.

Essa é a conclusão de um estudo realizado por três cientistas da Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega (NTNU), que colocaram (1) fragmentos desses dois plásticos em contato com células humanas.

Eles constataram que o plástico se conecta aos receptores de adenosina A1, que estão presentes em células de várias partes do organismo e têm função no relógio biológico. No cérebro, por exemplo, esses receptores induzem o sono; já no coração, eles desaceleram os batimentos cardíacos.

Ao atuarem sobre os receptores A1, os fragmentos de plástico podem interferir nesses processos. Os microplásticos são onipresentes – estima-se que cada pessoa ingira 20 gramas deles, por meio da água e dos alimentos, por mês (2).

Fontes (1) “Plastic chemicals disrupt molecular circadian rhythms via adenosine 1 receptor in vitro”, M Wagner e outros, 2025; (2) “Estimation of the mass of microplastics ingested – A pivotal first step towards human health risk assessment”, K Senathirajah e outros, 2021.

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