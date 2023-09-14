“Poluição do ar deixa bactérias mais resistentes”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Quanto mais poluído o ar, mais frequentes são os casos de infecção por bactérias super-resistentes. É o que afirma um estudo (1) publicado por cientistas do Reino Unido e da China, que analisaram os dados de 116 países.

Qual é a verdade:

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O estudo não encontrou, nem tentou encontrar, uma relação de causa e efeito entre a poluição e as infecções. O que ele achou foi uma correlação estatística, que é interessante mas não prova nada.

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Talvez os países com ar mais poluído tenham mais infecções graves devido a outros fatores, que o estudo não avaliou (como uso excessivo de antibióticos, predisposição genética, ou prevalência de bactérias diferentes).

Os próprios autores dizem que “mais evidências médicas são necessárias” para estabelecer uma relação entre poluição e bactérias.

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Fonte 1. Association between particulate matter (PM)2·5 air pollution and clinical antibiotic resistance: a global analysis. Z Zhou e outros, 2023.