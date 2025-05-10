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Ciência

Por que alguns gatos sorriem como cachorros?

Por mais fofo que seja, o sorriso ofegante pode indicar um problema de saúde em felinos. Entenda.

Por Manuela Mourão 10 Maio 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia de um cachorro e um gato sorrindo.
 (Sonsedska/Getty Images)
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Para um cão, é comum que o sorriso na cara do bichinho venha acompanhado da língua para fora. O melhor amigo do homem é conhecido por esse excesso de fofura.

Em vídeos que viralizaram recentemente, gatos vêm espelhando este mesmo comportamento. Por mais fofo que seja, esse pode ser um sinal de problemas de saúde nos felinos. 

@petsmeowwoof such an actor!!!#fyp #catsoftiktok #catanddog #imitationshow #dogsmile #copycat #CapCut ♬ original sound – Petsmeowwoof

 
O sorrisão nos cachorros nada mais é que o ato de ofegar. Esse é um comportamento normal em cães e serve como sua principal forma de se refrescar, já que eles não suam pela pele como os humanos. Ao respirar rapidamente, os cães facilitam a evaporação da umidade da língua, da boca e das vias respiratórias superiores, o que ajuda a reduzir a temperatura corporal. 

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Além de regular o calor, eles também podem ofegar quando estão ansiosos, estressados ou animados. Já os gatos não costumam exibir esse comportamento.

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Em vez de um sorriso, um gato contente pode piscar lentamente para você ou ronronar quando se sente relaxado e seguro. Outros sinais incluem amassar pãezinhos com as patas, se esticar confortavelmente ou se aproximar com o rabo erguido e levemente curvado na ponta.

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Por mais que a boca desses animais possa parecer com o esboço de um sorriso, isso não significa que eles estão necessariamente felizes.

Em alguns casos, ofegar é normal para felinos. No entanto

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, é importante ficar atento: a respiração ofegante em gatos pode ser um sinal de emergência médica.

Gatos podem ofegar quando passam por exercício intenso ou esforço excessivo; ansiedade ou estresse; superaquecimento; dor intensa; doença cardíaca; verme do coração (dirofilariose); doenças respiratórias e anemia.

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O mais seguro é observar o contexto, mas nunca ignorar o sintoma. Em casos de dúvida, o melhor caminho sempre é buscar orientação veterinária o quanto antes.

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