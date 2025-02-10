Guillem Rius Taberner, Alejandro Marcos Valls, Gorka Muñoa Capron-Manieux e Martí Orta-Martínez são professores e pesquisadores de mudanças climáticas da Universidade de Barcelona. Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

2023 foi o ano mais quente já registrado, até que 2024 quebrou o recorde e ultrapassou o limite de 1,5°C de aquecimento global pela primeira vez. E não será a última vez que um novo recorde será atingido. Com as atuais políticas de redução de emissões, estima-se um aumento de 3,1°C acima dos níveis pré-industriais até 2100.

Mas a situação pode piorar ainda mais se os países não tomarem as medidas necessárias. Por exemplo, o atual presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou sua saída do Acordo de Paris e seus planos de extrair mais recursos fósseis.

As consequências de não reduzir suficientemente as emissões já são devastadoras e se tornarão cada vez mais. Corremos o risco de atingir pontos de inflexão climática, cujas consequências seriam irreversíveis.

COP29: Finanças e mercados de carbono

Hoje, o espaço capaz de reunir representantes dos 8 bilhões de pessoas do mundo para reverter os efeitos mais devastadores do aquecimento global é a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP). No entanto, depois de quase 30 anos de COPs, ainda há resistência e falta de vontade para abordar a principal causa do problema: o aumento ano a ano da queima de combustíveis fósseis.

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A última dessas cúpulas (COP29), realizada em novembro em Baku (Azerbaijão), terminou com um compromisso mínimo de mobilizar pelo menos US$ 300 bilhões por ano até 2035 para financiar a adaptação dos países em desenvolvimento às mudanças climáticas e compensá-los por suas consequências. No entanto, esse valor representa menos de um quarto do 1,3 trilhão de dólares por ano que esses países precisam.

O outro destaque da COP29 foi a resolução das disposições pendentes do Acordo de Paris relacionadas aos mercados de carbono. Esses mecanismos permitem que empresas e governos comprem créditos para compensar suas emissões por meio de iniciativas como o estabelecimento de plantações em áreas sem cobertura florestal anterior, o apoio a projetos de transição energética ou a captura e o armazenamento industrial de dióxido de carbono (CO₂), ainda pouco desenvolvidos.

Este artigo foi originalmente publicado em espanhol.