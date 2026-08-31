Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super Impressa por 9,90
Ciência

Por que cientistas enterraram 2.000 peças de roupa íntima?

Entenda o "índice das roupas íntimas", em que calcinhas e cuecas conseguem mapear a fertilidade do solo.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 31 ago 2026, 19h00
Seis fotos mostram pessoas em ambientes rurais, segurando cuecas ou calcinhas de algodão em diferentes estágios de decomposição, como parte de um experimento de saúde do solo. As imagens incluem um homem com a cabeça coberta por uma cueca decomposta, uma mulher surpresa segurando uma calcinha quase desintegrada, duas crianças sorrindo com peças de roupa íntima e um grupo de adultos examinando uma cueca.
 (Bender, S. F., Bürge, D., Bragazza, L., Knop, E., Masson, S., Peter, N., Demarmels, R., Mueller, D., Imhof, A., Viviani, P., Bieri, A., Liebisch, F., Geisen, S., Hautier, Y., Panagos, P., Garcia-Palacios, P., Goberna, M., Johnson, D., Jöhr, S., … van der Heijden, M. G. A./Reprodução)
Continua após publicidade
Por que cientistas enterraram 2.000 peças de roupa íntima? Priorizar nos meus resultados Google

O solo abriga uma grande diversidade de organismos, armazena água e carbono e é essencial para a produção de alimentos, entre tantas outras funções ambientais importantes para o planeta. Cerca de 95% dos alimentos produzidos no mundo dependem do solo. Esse recurso natural não renovável, que leva centenas (ou até milhares) de anos para se formar, está se degradando rapidamente, o que ameaça os ecossistemas, a biodiversidade e a produção de alimentos.

Diante disso, um grupo de cientistas da Universidade de Zurique buscava formas eficientes de conscientizar a população sobre a importância do solo, um tema ainda pouco conhecido pelo grande público. A solução não envolveu palestras nem, muito menos, panfletos, mas um objeto inusitado: peças de roupa íntima.

Assim, em 2021, a equipe reuniu um grupo de cerca de mil voluntários para enterrar mais de 2.000 peças íntimas de algodão, entre calcinhas e cuecas, por toda a Suíça. Também enterraram 12 mil sacos de chá.

Siga

Eles depositaram os itens em diferentes tipos de solo, desde jardins até campos e gramados. O objetivo era mostrar como até mesmo peças como essas poderiam funcionar como indicadores do estado do solo.

Continua após a publicidade

Dois meses depois, os voluntários desenterraram as peças, que foram enviadas para análise em laboratório. Os resultados comprovaram justamente o que os pesquisadores tinham em mente. Enquanto uma parte das roupas estava praticamente inteira, com apenas alguns furos, outras estavam em um estágio de degradação muito mais avançado, restando apenas um “esqueleto” do tecido.

Os resultados foram publicados em 26 de agosto no periódico científico Plants, People, Planet. Os autores concluíram que a menor degradação das cuecas e calcinhas era reflexo de um solo pobre em nutrientes, com menos atividade biológica. Quanto mais o tecido se decompunha, maior era a atividade dos organismos capazes de degradar o algodão.

Continua após a publicidade

É isso que os pesquisadores chamaram de “índice de roupas íntimas”. Antes, experimentos semelhantes eram realizados com materiais como tiras de algodão, que também são eficazes, mas menos divertidos para o público.

Os pesquisadores também observaram a relação entre a decomposição das peças e o manejo da terra, que influencia na qualidade do solo. Terras agrícolas, gramados e pastagens apresentaram peças de roupa íntima com menor degradação. O solo menos fértil analisado no estudo era o de monocultura de grama, comuns em casas e edifícios.

Continua após a publicidade

Já os solos de jardim particulares eram ricos em atividade biológica, com minhocas, fungos e diversos organismos que fizeram com que 58% do algodão das peças enterradas neste solo se decompusesse nesses dois meses. Isso provavelmente está relacionado ao cuidado e à fertilização frequente desses solos. O mesmo padrão foi observado nos sacos de chá.

O estudo também aponta, porém, que uma maior fertilidade não é necessariamente sinônimo de solo de boa qualidade. Os jardins particulares apresentaram níveis mais elevados de fósforo, nitrogênio e potássio, em alguns casos acima dos limites considerados adequados. Uma decomposição excessivamente rápida das peças íntimas também não é necessariamente um bom sinal.

Continua após a publicidade
Sete painéis exibem a degradação de raízes de plantas em diferentes porcentagens de umidade, de 20-30% a 80%. As raízes, inicialmente densas e fibrosas, tornam-se mais finas e esparsas à medida que a umidade aumenta, revelando a estrutura vascular. O fundo é azul escuro
(Soil health assessment using buried cotton underpants with the help of 1000 citizen scientists. Plants, People, Planet, 1–19./Reprodução)
Continua após a publicidade

“De modo geral, este projeto demonstra que as roupas íntimas podem servir como uma ferramenta simples e fácil de interpretar, fornecendo informações valiosas sobre o estado do solo. Além disso, elas são perfeitamente adequadas para conscientizar a sociedade sobre a importância do solo. Propomos o “Índice de Roupa Íntima” como um método acessível e envolvente para avaliar os processos de decomposição e a fertilidade do solo, além de aumentar a conscientização pública sobre o solo como um recurso vital, porém ameaçado”, escrevem os autores em trecho do estudo.

Publicidade
TAGS:
cueca
ROUPA ÍNTIMA
SOLO
TERRA /SOLO/
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).