Por que o lançamento da Starship, da SpaceX, foi cancelado?

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Introdução O Starship, foguete gigante da SpaceX, continua em fase de testes intensivos. Após um voo de maio com falhas pós-lançamento, a 13ª tentativa de decolagem em julho, que levaria satélites Starlink, foi abortada por problemas nos motores segundos antes da ignição. Entenda os desafios e próximos passos.

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O Starship, maior foguete do mundo da SpaceX, tem 124 metros e capacidade para 100 toneladas. Após 12 testes, a versão mais recente enfrentou falhas em maio, mesmo após um lançamento bem-sucedido. A 13ª tentativa de voo, com 20 satélites Starlink, foi abortada segundos antes da decolagem. Elon Musk confirmou problemas em motores, acionando o sistema automático de aborto. Dois motores serão substituídos, e uma nova tentativa de lançamento está prevista para breve.

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O maior foguete do mundo é o Starship, da SpaceX, empresa aeroespacial fundada por Elon Musk. Ele possui 124 metros de altura, mais de 30 motores e capacidade para transportar até 100 toneladas de carga.

A nave começou a ser desenvolvida em 2018 e passou por diversas mudanças de design, tamanho, materiais, software e outros aspectos. Inicialmente, fazia parte de um plano ambicioso de exploração espacial em Marte, que depois foi deixado de lado para priorizar as missões tripuladas à Lua.

Atualmente, a Starship está em sua terceira versão, que ainda passa por testes e enfrenta problemas técnicos.

Ao todo, já ocorreram 12 testes de lançamento da Starship: sete foram bem-sucedidos e cinco terminaram em falhas. Já a nova versão da nave havia sido testada apenas uma vez, no lançamento de número 12, realizado em maio.

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Ele foi bem-sucedido, e a nave seguiu para um voo de teste no espaço. Foi aí que os problemas apareceram. O primeiro estágio do foguete não retornou para um pouso como planejado. Depois, o estágio superior da Starship não conseguiu reacender um de seus motores quando já estava no espaço. Mesmo assim, completou uma volta ao redor da Terra e, depois, caiu no mar, na costa da Austrália, como planejado.

Um novo voo de teste, para verificar se algumas dessas falhas haviam sido corrigidas, foi marcado para o dia 16 de julho, no Texas. O trajeto seria parecido com o anterior: dar uma volta ao redor da Terra e retornar. A diferença é que, desta vez, a Starship levaria uma carga de 20 satélites Starlink de nova geração, desenvolvidos pela própria SpaceX. Esse é o primeiro passo do plano da companhia de construir uma constelação com até 100 mil satélites em órbita baixa da Terra.

Seria o 13º teste da Starship – mas ele foi cancelado instantes antes do lançamento.

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A decolagem estava prevista para às 19h45 (horário de Brasília). Tudo seguia conforme o planejado: o clima estava favorável e os testes haviam sido concluídos com sucesso. No instante programado para a decolagem, os motores foram acionados e, de repente, ocorreu uma falha. A nave não saiu do lugar. Menos de um segundo antes do lançamento, a contagem regressiva foi interrompida e reiniciada.

No momento, a equipe ainda não sabia ao certo o que havia acontecido, e o teste de voo foi cancelado. Após as análises, Musk revelou em suas redes sociais que ocorreu um problema em alguns dos motores, o que acionou o sistema automático de aborto do lançamento. Segundo ele, dois motores serão substituídos, e uma nova tentativa de voo deve ser realizada logo na próxima semana.

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