Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Só hoje no Abril Day: assine Revista Impressa por R$ 9,90/mês!
Ciência

Por que o seu cachorro suspira?

A ação pode expressar diversos sentimentos diferentes. Entenda como decifrar o suspiro do seu cão.

Por Eduardo Lima 26 jan 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h16
Fotografia de um cachorro sorrindo.
 (Photos by R A Kearton/Getty Images)
Continua após publicidade
Por que o seu cachorro suspira? Priorizar nos meus resultados Google

Ai-ai… talvez você já tenha flagrado seu cãozinho suspirando pela casa. O suspiro canino é mais uma das muitas formas de comunicação dos cães, que vão desde latidos e rosnados a princípios de linguagem corporal.

Para os humanos, os suspiros são ambíguos: dependendo de outros fatores corporais, do contexto e até da intensidade do suspiro, ele pode significar  alívio, tristeza, cansaço e desejo.

Quem está apaixonado suspira pelo amado ou pela amada, quem está de saco cheio do trabalho suspira pelo sofá. No caso dos cachorros, é quase a mesma coisa.

De acordo com um estudo de 2018, os cães têm 19 formas diferentes de fazer o que os especialistas chamam de “sinalização referencial”, um tipo de comunicação sem palavras em que sinais e gestos específicos – como um suspiro – são associados a objetos e eventos externos.

Siga
Continua após a publicidade

É assim que os bebês se comunicam com seus pais, e a habilidade é comum entre os primatas.

Os cachorros fazem isso de forma interespecífica, ou seja, entre duas espécies diferentes. Muitas vezes, o suspiro dos cães vem antes de deitar ou ao fim de alguma ação, como se fosse um sinal de pontuação.

Continua após a publicidade

Decifrando os suspiros

De acordo com o livro How To Speak Dog (em tradução livre para o português, “Como Falar Cachorrês”), do escritor, neuropsicólogo e especialista em inteligência canina Stanley Coren, os suspiros podem ser decifrados ao prestar atenção na linguagem corporal do cachorro.

Se seu cão suspira com os olhos semi-fechados ou fechados, às vezes com aparência sonolenta, o suspiro significa prazer, felicidade e contentamento.

Continua após a publicidade

Se seu cão suspira com os olhos completamente abertos, às vezes olhando para você, ele está comunicando desapontamento. É melhor levantar da cadeira e levar esse cachorrão para passear.

Os suspiros não são usados só para comunicação. Estudos desde a década de 1950 apontam que essa respiração longa e profunda pode ajudar a prevenir e reverter um estado de atelectasia – colapso completo ou parcial do pulmão, quando os alvéolos se fecham e ficam sem ar – em cachorros.

Continua após a publicidade

Esse quadro clínico normalmente acontece quando um cão ou uma pessoa estão sob efeito de anestesia nos pulmões, e suspirar pode ser uma grande ajuda. Mas calma: esse suspiro é uma exceção.

Publicidade
TAGS:
Animais de estimação - Cães
Biologia
cachorro
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).