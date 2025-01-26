Por que o seu cachorro suspira?

Ai-ai… talvez você já tenha flagrado seu cãozinho suspirando pela casa. O suspiro canino é mais uma das muitas formas de comunicação dos cães, que vão desde latidos e rosnados a princípios de linguagem corporal.

Para os humanos, os suspiros são ambíguos: dependendo de outros fatores corporais, do contexto e até da intensidade do suspiro, ele pode significar alívio, tristeza, cansaço e desejo.

Quem está apaixonado suspira pelo amado ou pela amada, quem está de saco cheio do trabalho suspira pelo sofá. No caso dos cachorros, é quase a mesma coisa.

De acordo com um estudo de 2018, os cães têm 19 formas diferentes de fazer o que os especialistas chamam de “sinalização referencial”, um tipo de comunicação sem palavras em que sinais e gestos específicos – como um suspiro – são associados a objetos e eventos externos.

Continua após a publicidade

É assim que os bebês se comunicam com seus pais, e a habilidade é comum entre os primatas.

Os cachorros fazem isso de forma interespecífica, ou seja, entre duas espécies diferentes. Muitas vezes, o suspiro dos cães vem antes de deitar ou ao fim de alguma ação, como se fosse um sinal de pontuação.

Continua após a publicidade

Decifrando os suspiros

De acordo com o livro How To Speak Dog (em tradução livre para o português, “Como Falar Cachorrês”), do escritor, neuropsicólogo e especialista em inteligência canina Stanley Coren, os suspiros podem ser decifrados ao prestar atenção na linguagem corporal do cachorro.

Se seu cão suspira com os olhos semi-fechados ou fechados, às vezes com aparência sonolenta, o suspiro significa prazer, felicidade e contentamento.

Continua após a publicidade

Se seu cão suspira com os olhos completamente abertos, às vezes olhando para você, ele está comunicando desapontamento. É melhor levantar da cadeira e levar esse cachorrão para passear.

Os suspiros não são usados só para comunicação. Estudos desde a década de 1950 apontam que essa respiração longa e profunda pode ajudar a prevenir e reverter um estado de atelectasia – colapso completo ou parcial do pulmão, quando os alvéolos se fecham e ficam sem ar – em cachorros.

Continua após a publicidade

Esse quadro clínico normalmente acontece quando um cão ou uma pessoa estão sob efeito de anestesia nos pulmões, e suspirar pode ser uma grande ajuda. Mas calma: esse suspiro é uma exceção.