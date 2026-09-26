Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Por que pinguins da Antártida fazem cocô rosa?

Manchas de fezes rosadas no gelo podem ser vistas inclusive do espaço; entenda.

Por Amanda Nascimento 26 set 2026, 08h00
Pinguim-de-adélia preto e branco em pé sobre neve e gelo, olhando para a esquerda, com o oceano e icebergs ao fundo
 (Jason Auch/Flickr/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Por que pinguins da Antártida fazem cocô rosa? Priorizar nos meus resultados Google

Os pinguins-de-adélia, que habitam a costa da Antártida e as ilhas vizinhas, adoram comer pequenos crustáceos rosados ​​chamados krill. Eles consomem tanto krill que isso deixa seu guano (ou seja, suas fezes) com uma cor vermelho-rosada vibrante. Para se ter noção, o cocô é tão brilhante e é produzido em tamanha abundância que é possível vê-lo do espaço.

Isso está diretamente ligado ao krill – mais especificamente, à alimentação desses crustáceos. O krill é rosado justamente porque se alimenta de fitoplâncton, minúsculas algas marinhas. Ou seja, a coloração rosa do cocô vem de pigmentos chamados carotenoides presentes nessas algas. 

Os carotenoides são compostos coloridos produzidos por plantas, algas, alguns fungos e algumas bactérias. Eles têm, grosso modo, colorações que variam entre amarelo, laranja e vermelho. E estão por toda parte: os carotenoides dão cor a cenouras, margaridas, mamões, abóboras, toranjas e tomates. E também aos flamingos, aos salmões e às fezes de pinguim.

Siga
Continua após a publicidade

Apesar de animais se aproveitarem dos carotenoides, modificando aqueles que ingerem e os incorporando em seus corpos, eles não são capazes de produzi-los. 

Cientistas encontram gelo mais antigo do mundo, com 6 milhões de anos

Continua após a publicidade

Curiosidades 

As fezes por si só revelam curiosidades interessantes sobre os pinguins-de-adélia. A intensidade do tom de rosa nas fezes, por exemplo, pode indicar em qual fase do ciclo reprodutivo os pinguins se encontram.

Em épocas de maiores necessidades energéticas, o comportamento de caça dos pinguins muda drasticamente. Isso ocorre geralmente em períodos de águas mais quentes, permitindo acesso aos krills durante a fase de alimentação dos filhotes. 

Continua após a publicidade

As fezes também se tornam indicativas para as tendências nas mudanças climáticas da região. Quando há abundância de gelo marinho próximo à colônia, os pinguins tendem a depender mais da alimentação à base de peixes.

Essa relação entre gelo marinho e dieta tem consequências sérias para a sobrevivência da espécie. Filhotes alimentados com peixe costumam ser mais pesados do que os alimentados com krill, e filhotes mais pesados têm mais chances de sobreviver até a idade adulta. Não por acaso, nos locais onde os pinguins passaram a comer menos peixe, o número de indivíduos vem diminuindo ao longo das últimas décadas.

Continua após a publicidade

No caso dos pinguins-de-adélia, o efeito já é observado desde 2010. O gelo marinho ao redor da Antártida vem diminuindo drasticamente, uma tendência que deve continuar nas próximas décadas. Com isso, monitorar o cronograma reprodutivo dos pinguins pode se tornar cada vez mais importante.

Publicidade
TAGS:
Antártica
antartida
fezes
pinguins
trends
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).