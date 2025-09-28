Peter Coppola é neurocientista e pesquisador da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. O texto abaixo foi publicado originalmente no site The Conversation, que divulga textos escritos por cientistas. Vale a visita.

O que dá origem à consciência humana? Algumas partes do cérebro são mais importantes do que outras? Cientistas começaram a abordar essas questões com mais profundidade há cerca de 35 anos. Desde então, os pesquisadores fizeram progressos, mas o mistério da consciência continua muito vivo.

Em um artigo publicado recentemente, analisei mais de 100 anos de pesquisas em neurociência para verificar se algumas regiões do cérebro são mais importantes do que outras para a consciência. Minhas descobertas sugerem que os cientistas que estudam a consciência podem ter subestimado as regiões mais antigas do cérebro humano.

A consciência é geralmente definida pelos neurocientistas como a capacidade de ter experiências subjetivas, como a experiência de saborear uma maçã ou de ver a vermelhidão de sua casca.

As principais teorias da consciência sugerem que a camada externa do cérebro humano, chamada córtex (em azul na figura abaixo), é fundamental para a consciência. Ele é composto principalmente pelo neocórtex, que é uma estrutura mais recente na nossa história evolutiva.

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O subcórtex humano (em marrom/bege na figura acima), abaixo do neocórtex, não mudou muito nos últimos 500 milhões de anos. Acredita-se que ele seja como a eletricidade para uma TV, necessário para a consciência, mas não suficiente por si só.

Há outra parte do cérebro que algumas teorias neurocientíficas da consciência afirmam ser irrelevante para a consciência. Trata-se do cerebelo, que também é mais antigo que o neocórtex e se parece com um pequeno cérebro encaixado na parte de trás do crânio (na figura acima, em roxo). A atividade cerebral e as redes cerebrais são interrompidas na inconsciência (como no coma). Essas mudanças podem ser observadas no córtex, no subcórtex e no cerebelo.

O que a estimulação cerebral revela

Como parte da minha análise, examinei estudos que mostram o que acontece à consciência quando a atividade cerebral é alterada, por exemplo, pela aplicação de correntes elétricas ou pulsos magnéticos em regiões do cérebro.

Essas experiências em humanos e animais mostraram que alterar a atividade em qualquer uma dessas três partes do cérebro pode alterar a consciência. Alterar a atividade do neocórtex pode mudar sua percepção de si mesmo, causar alucinações ou afetar seu julgamento.

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Alterar o subcórtex pode ter efeitos extremos. Podemos induzir depressão, acordar um macaco da anestesia ou deixar um rato inconsciente. Mesmo estimular o cerebelo, há muito considerado irrelevante, pode alterar sua percepção sensorial consciente.

Mas essas pesquisas não nos permitem chegar a conclusões definitivas sobre a origem da consciência, pois estimular uma região do cérebro pode afetar outra região. Assim como desconectar a TV da tomada, podemos estar alterando as condições que sustentam a consciência, mas não os mecanismos da consciência em si.

Examinei então algumas evidências de pacientes para ver se isso ajudaria a resolver esse dilema.

Danos causados por trauma físico ou falta de oxigênio no cérebro podem atrapalhar sua experiência do mundo. Lesões no neocórtex podem fazer você pensar que sua mão não é sua, deixar de perceber coisas em um lado do seu campo visual ou tornar-se mais impulsivo.

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Pessoas nascidas sem o cerebelo ou a parte frontal do córtex ainda podem parecer conscientes e levar uma vida bastante normal. Danos no cerebelo mais tarde na vida, no entanto, podem provocar alucinações ou alterar completamente as suas emoções.

Danos às partes mais antigas do nosso cérebro podem causar diretamente inconsciência (embora algumas pessoas se recuperem) ou morte. Mas assim como a eletricidade para uma TV, o subcórtex pode estar apenas mantendo o córtex mais novo “online”, o que pode estar dando origem à consciência. Eu queria saber então se, alternativamente, há evidências de que as regiões mais antigas são suficientes para a consciência.

Existem casos raros de crianças que nascem sem a maior parte ou todo o neocórtex. De acordo com livros didáticos de medicina, essas pessoas deveriam estar em estado vegetativo permanente. No entanto, há relatos de que essas pessoas podem sentir-se chateadas, brincar, reconhecer pessoas ou demonstrar apreço por música. Isso sugere que elas estão tendo algum tipo de experiência consciente.

Esses relatos são evidências impressionantes que sugerem que talvez as partes mais antigas do cérebro sejam suficientes para a consciência básica. Ou talvez, quando você nasce sem córtex, as partes mais antigas do cérebro se adaptem para assumir algumas das funções das partes mais novas do cérebro.

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Existem alguns experimentos extremos em animais que podem nos ajudar a chegar a uma conclusão. Em mamíferos — de ratos a gatos e macacos —, a remoção cirúrgica do neocórtex os deixa ainda capazes de fazer um número surpreendente de coisas. Eles podem brincar, demonstrar emoções, cuidar da higiene, cuidar dos filhotes e até mesmo aprender. Surpreendentemente, mesmo animais adultos que passaram por essa cirurgia apresentaram comportamento semelhante.

No geral, as evidências desafiam a visão de que o córtex é necessário para a consciência, como sugerem a maioria das principais teorias sobre a consciência. Parece que as partes mais antigas do cérebro são suficientes para algumas formas básicas de consciência.

As partes mais novas do cérebro — assim como o cerebelo — parecem expandir e refinar sua consciência. Isso significa que talvez tenhamos que revisar nossas teorias sobre a consciência. Isso, por sua vez, pode influenciar o cuidado com pacientes, bem como a forma como pensamos sobre os direitos dos animais. Na verdade, a consciência pode ser mais comum do que imaginávamos.

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This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.