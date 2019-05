Professor da USP cria diário para mostrar rotina de universidade pública

“Esta é uma série de posts para desmistificar o dia a dia da universidade pública. Vou registrar minha semana e postar um dia por vez aqui, um tipo de Big Brother. Se você só ouviu falar sobre como é uma universidade pública, aqui vai ter uma boa amostra da realidade”, diz o professor universitário Moacir Ponti no post inaugural de sua página na plataforma Medium. A ideia do espaço é simples: servir como uma espécie de diário da rotina de um docente de universidade pública no Brasil.

Ponti dá aulas no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP (ICMC-USP), em São Carlos, e começou o projeto no dia 6 de maio. A época coincide com o primeiro anúncio do MEC (Ministério da Educação) sobre o congelamento de verbas em universidades federais brasileiras. Uma semana antes, UnB (Universidade Federal de Brasília), UFF (Universidade Federal Fluminense) e UFBA (Universidade Federal da Bahia) foram eleitas para receber os primeiros cortes. Segundo o ministro da educação, Abraham Weintraub, as instituições puxariam a fila por promover “balbúrdia” nos seus campi, além de supostamente não terem apresentado os resultados acadêmicos esperados.

O contingenciamento – que envolveu cortes de 30% nos orçamentos da educação pública superior destinados a setores como bolsas de pesquisa e obras estruturais – se estendeu, depois, às 63 universidades e 38 institutos federais no Brasil. E as referências à balbúrdia em instituições de ensino superior públicas, depois da fala de Weintraub, passaram a ganhar cada vez mais destaque.



Via redes sociais, imagens que diziam retratar cenas comuns de universidades fizeram barulho. As fotos, em sua maioria tiradas de contexto, tinham a intenção de justificar cortes em universidades federais ao sugerir que estudantes não estariam utilizando os ambientes de ensino como deveriam. “Nesse momento comecei a notar o desconhecimento da população fora do meio acadêmico sobre o que acontece nas universidades”, disse Ponti, em entrevista à SUPER.

Moacir Ponti, professor do ICMC-USP Moacir Ponti, professor do ICMC-USP

O diário escrito por Ponti contempla, inicialmente, as atividades da semana entre os dias 6 e 10 de maio. Em cada uma das datas, o professor usa textos e imagens para fazer comentários sobre a rotina de docente e diferentes momentos da vivência universitária.

Entram no relato, por exemplo, uma reunião de um clube de leitura, ensaios do coral e reuniões com os estudantes de pesquisas de iniciação científica, mestrado e doutorado. Ponti descreve, também, o conteúdo de uma aula para alunos de Ciência da Computação, sua área de atuação, e os preparativos para o Pint of Science – evento de divulgação científica em bares e restaurantes que acontecerá em 85 cidades do Brasil, e que a SUPER já falou neste texto.



Segundo o professor, o momento pede que alunos e docentes encontrem maneiras de atingir pessoas que normalmente não têm contato com as atividades produzidas pela a universidade. “Esse é um trabalho que precisa ser permanente. Quando os professores e os alunos começarem a deixar seu trabalho um pouco mais transparente, talvez as pessoas se solidarizem mais e entendam a importância das universidades”, diz.

Até agora, de acordo com Ponti, o blog registrou cerca de 3,8 mil acessos. “Vários alunos e professores, ao me encontrar, tem me agradecido pela iniciativa, o que me deixa muito feliz”. A ideia é manter o projeto ativo, mas com periodicidade diferente.

Ao invés de um relato diário completo, Ponti pretende atualizar o blog com resumos semanais, destacando o que vivenciou de mais importante na universidade no período. O post da semana que termina nesta sexta-feira (17), por exemplo, faz um comentário sobre as manifestações de estudantes que levaram milhares de pessoas às ruas na última quarta-feira, 15 de maio. Você pode ler o último conteúdo do blog clicando neste link.