Quatro estudantes brasileiros do Ensino Médio foram premiados na 18ª Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB), realizada na Colômbia no último sábado (13). O resultado inédito contou com a premiação de primeiro lugar geral da competição, além de duas medalhas de ouro e uma de prata.

Os jovens – todos do Nordeste – foram selecionados para representar o Brasil na competição por terem obtido notas altas na 21ª Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB), organizada pelo Instituto Butantan. Eles também foram aprovados por uma seletiva e passaram por uma capacitação feita pela organização paulista em maio de 2025.

Paulo Vinicius Rodrigues de Azevedo, estudante do Colégio Master em Fortaleza (CE), foi o “Top Gold” da competição, ou seja, teve a maior nota entre todos os concorrentes.

Já Julia Mota Miranda, do Colégio GGE de Recife (PE), e João Nilson Pedreira da Cruz Neto, do Colégio Coesi de Aracaju (SE), receberam medalhas de ouro. Francisco Ulisses Montenegro Campos, do Colégio Ari de Sá de Fortaleza (CE), foi premiado com a prata.

A competição acontece anualmente e podem concorrer alunos de instituições da América Latina e da Espanha e de Portugal.

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“Nos últimos três meses, tenho me preparado para as provas com a intenção de representar o Brasil com excelência”, conta Julia. “Mas, além do resultado obtido pela delegação brasileira, torço para que a minha participação e desempenho sirvam de estímulo para que outras garotas participem das olimpíadas científicas”, explica.

Em 2026, a OIAB será sediada no Brasil, com as competições ocorrendo no Instituto Butantan. Essa será a terceira vez que o país recebe a Olimpíada. A primeira ocorreu em 2008, no Rio de Janeiro, e a segunda, em 2016, em Brasília.

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Em julho deste ano, três estudantes brasileiros foram medalhistas da 36ª Olimpíada Internacional de Biologia (IBO), realizada nas Filipinas. Eles também foram selecionados pelo Butantan a partir da competição brasileira e mentorados pelos profissionais do instituto.

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