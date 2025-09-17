Superinteressante é destaque na Mostra Brasileira de Design da Informação

Nesta quarta (17), a Super apareceu entre os selecionados da 2ª Mostra Brasileira de Design da Informação. Foram cinco menções a reportagens produzidas ao longo dos últimos anos – um reconhecimento que só reforça a excelência visual da Super.

A Mostra é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Design da Informação (SBDI) com apoio da Associação dos Designers Gráficos do Brasil (ADG Brasil). Dentre os trabalhos selecionados estão obras de profissionais, estudantes, empresas, instituições de ensino, ONGS e órgãos do setor público. Você pode conferir a lista completa neste link.

A matéria sobre os 35 anos da revista, vale dizer, foi uma das vencedoras da Mostra. Em 2027, a Super completará 40 anos e chegará à marca de 500 edições regulares.



Design, ilustrações, fotografias, gráficos… Tudo isso está no DNA da Super desde a sua criação, em 1987. Em 2002, o Malofiej, premiação internacional de design da informação (considerado o “Oscar” da área) deu a nós o título de “revista que melhor usa infográficos no mundo”.

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Nos anos seguintes, seguimos nos esforçando para honrar essa alcunha. Vencemos inúmeros Malofiejs, Prêmios Abril e tantos outros troféus na área. Designers e ilustradores que passaram pela redação são, hoje, referências nacionais e internacionais nas suas respectivas áreas de atuação.

Eis os trabalhos selecionados desta vez:

35 Anos da Super (design: Carlos Eduardo Hara)

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A Etimologia dos Elementos Químicos (design: Caroline Aranha)

Guia Visual do Café (Design e colagens: Luana Pillmann)

Série de infográficos da seção Última Página da revista (design: Juliana Krauss, Caroline Aranha, Carlos Eduardo Hara, Luana Pillmann e Natalia Sayuri Lara. Ilustração: Tayrine Cruz)

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Série de infográficos de página dupla (Design: Natalia Sayuri Lara, Caroline Aranha e Juliana Krauss. Ilustração: Felipe Mayerle)

A direção criativa dessas e de outras matérias da Super nos últimos anos são da Juliana Krauss, nossa diretora de arte. Ela também cuida de outras duas revistas da Editora Abril, a Você S/A e a Você RH.

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Neste ano, a Você S/A recebeu três menções na Mostra:

A economia do Álbum da Copa (Design: Juliana Krauss)

As Donas do Mundo (Design: Caroline Aranha)

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Série de infográficos (Design: Caroline Aranha, Brenna Oriá e Juliana Krauss).

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