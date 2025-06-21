Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Queda de árvore na Amazônia revela urnas funerárias indígenas

Vasos com ossos de humanos e peixes foram encontrados em ilhas artificiais construídas pelos povos da floresta.

Por Eduardo Lima 21 jun 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Fotografia da arqueóloga analisa as urnas funerárias no sítio arqueológico Lago do Cochila, no Amazonas.
 (Geórgea Holanda/MCTI/Divulgação)
Continua após publicidade
Queda de árvore na Amazônia revela urnas funerárias indígenas Priorizar nos meus resultados Google

Walfredo Cerqueira é um manejador de pirarucu, praticante da pesca sustentável desses peixes gigantes entre as comunidades locais da Amazônia. Os povos da floresta se organizam para estabelecer diretrizes para a conservação desses peixes de rio, garantindo a biodiversidade e a renda e alimentação proveniente da pesca.

Certo dia, ele recebeu fotos de alguns potes de cerâmica avistados por moradores do município de Fonte Boa, no Amazonas. Os artefatos foram encontrados depois que uma árvore caiu e expôs suas raízes.

Walfredo entrou em contato com o padre Joaquim Silva, da Pastoral Carcerária de Tefé, que contatou os arqueólogos que pesquisaram a região. Quando o grupo de pesquisadores chegou lá, eles descobriram que não estavam olhando só para algumas cerâmicas escondidas no meio da vegetação, mas para urnas funerárias que ajudam a entender os hábitos de indígenas que viveram na região.

A descoberta, trabalho conjunto de pesquisadores do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e membros de comunidades locais, foi divulgada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. As urnas revelam hábitos dos povos originários que viviam na região do Médio Solimões, na área onde hoje fica o sítio arqueológico conhecido como Lago do Cochila.

Siga
Continua após a publicidade

Até o solo é evidência arqueológica

O Lago do Cochila é composto por várias ilhas artificiais, construídas pelos povos da floresta há séculos ou até milênios. Essas áreas alagáveis foram elevadas artificialmente pelos indígenas, que usaram terra ou pedaços de cerâmica para sustentar a área onde construíam suas casas e realizavam suas atividades sociais.

Esse projeto de engenharia indígena sofisticada permitia que eles continuassem na região mesmo no período das cheias. O próprio solo onde as urnas funerárias foram encontradas é uma evidência arqueológica.

Continua após a publicidade

Debaixo da árvore que caiu na várzea de Fonte Boa, os arqueólogos encontraram sete cerâmicas grandes, sem tampas aparentes. Quando inspecionaram os vasos, acharam ossos de humanos, peixes e quelônios, todos enterrados juntos. Os sepultamentos provavelmente tinham relação com as práticas de alimentação dos indígenas da região.

Essas urnas funerárias apresentam características inéditas entre os achados arqueológicos da região. A falta de uma tampa aparente pode significar que elas eram seladas com materiais orgânicos, que passaram por um processo de decomposição enquanto estavam enterradas. As sepulturas não eram muito profundas: os vasos foram encontrados a 40 centímetros de profundidade, provavelmente debaixo de antigas casas.

Continua após a publicidade

A escavação das urnas teve participação ativa das pessoas que vivem na região do Médio Solimões hoje. Não teria dado certo sem as comunidades locais, que construíram uma estrutura com madeira e cipós, a 3,2 metros do chão, para lidar com o terreno complexo onde as urnas estavam enterradas. O sítio de Lago do Cochila está a várias horas de viagem da comunidade mais próxima, então as peças de cerâmica foram transportadas por canoa.

Nos últimos anos, cada vez mais projetos de arqueologia na floresta estão unindo sabedoria tradicional e pesquisa científica moderna. Na Super, a gente já contou a história do projeto Amazônia Revelada, que usa um método high-tech de mapeamento de terreno com laser para encontrar sítios arqueológicos indicados pelos povos da floresta.

Continua após a publicidade

Por enquanto, o estilo dos fragmentos de cerâmica não apresenta associação direta com outras tradições conhecidas na região da Amazônia. Mais estudos podem ajudar a entender por que pessoas eram enterradas junto de tartarugas e peixes. Por enquanto, já dá para ver mais uma evidência da diversidade cultural dos povos da floresta.

Publicidade
TAGS:
Amazônia
arqueologia
Brasil
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).