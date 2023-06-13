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Ciência

Reino Unido desenvolve ervilhas sem gosto de ervilha – e deve diminuir importação de soja do Brasil.

Sem seu sabor característico, o legume pode ser um substituto sustentável para a produção de alimentos veganos e vegetarianos.

Por Maria Clara Rossini 13 jun 2023, 16h55 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Foto de grupos de ervilhas frescas.
 (Zabavna/Getty Images)
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Reino Unido desenvolve ervilhas sem gosto de ervilha – e deve diminuir importação de soja do Brasil. Priorizar nos meus resultados Google

No Reino Unido, cientistas estão desenvolvendo linhagens de ervilhas que não têm gosto de ervilha. O legume pode se tornar uma alternativa à importação de soja usada na produção de alimentos veganos e vegetarianos.

Atualmente, o Reino Unido importa quatro milhões de toneladas de soja por ano. Boa parte se torna ração animal, mas meio milhão de tonelada é destinada a alternativas alimentares para pessoas que não comem carne ou derivados de animais. Muitas carnes vegetais, por exemplo, são feitas com proteína de soja.

O objetivo é diminuir a importação de soja vinda do Brasil, já que ela está associada aos altos níveis de desmatamento na Amazônia. O projeto tem apoio do Innovate UK, agência de inovação do governo britânico. 

Sabor forte

Assim como a soja, a ervilha tem alto teor de proteína e poderia ser usada como substituto da carne em pratos vegetarianos. No entanto, seu sabor forte (e difícil de mascarar) acaba afastando pessoas que não gostam do legume.

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O gene que dá sabor à ervilha foi descoberto há 30 anos por cientistas do instituto de pesquisa britânico John Innes Centre. Esse pedaço de DNA guarda as instruções para a produção de uma molécula que torna o sabor das ervilhas menos fresco – mesmo imediatamente após serem colhidas. 

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A pesquisadora Claire Domoney identificou uma variedade de ervilhas selvagens em que esse gene não funcionava, e iniciou um programa de cruzamento de culturas. Só que na época a descoberta não tinha grande valor comercial (afinal, ninguém ia querer ervilhas frescas sem sabor), e a pesquisa foi interrompida.

Agora, Domoney e pesquisadores do mesmo instituto, em conjunto com a empresa Germinal, estão desenvolvendo essa alternativa sem sabor – que pode dar origem a uma nova indústria. Segundo a InnovateUK, a demanda por produtos substitutos de carne cresce 30% ao ano no Reino Unido.

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Plantações de ervilhas possuem mais vantagens ecológicas em relação às de soja: elas repõem o nitrogênio e nutrientes no solo, reduzindo a necessidade de fertilizantes. A InnovateUK ainda estima que a substituição da soja brasileira pela ervilha inglesa pouparia 24 mil toneladas de CO2 de serem liberadas na atmosfera.

Para produzir a linhagem sem sabor, os pesquisadores cruzam a variante selvagem com outras ervilhas próprias para cultivo e que possuem alto teor proteico. A pesquisa ainda deve passar por etapas de controle de qualidade e avaliação da viabilidade econômica antes de chegar ao mercado.

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