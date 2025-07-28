“Remédio anti-HIV reduz risco de Alzheimer”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Os inibidores de transcriptase reversa (ITRNs), que impedem a replicação do vírus da Aids no organismo, também parecem proteger contra o Alzheimer. Foi o que mostrou um estudo publicado por cientistas da Universidade de Virginia, nos EUA.

Qual é a verdade:

O trabalho (1) analisou o histórico médico de dois grupos de pessoas, com mais de 50 anos, ao longo de duas décadas. Aproximadamente 25% tinham o vírus da Aids, e tomavam ITRNs. Entre elas, a incidência de Alzheimer foi 37% menor.

Mas o estudo não permite concluir que os remédios foram o motivo disso: houve apenas uma correlação. A menor ocorrência de Alzheimer pode estar relacionada a fatores genéticos, que o estudo não considerou. A causa dessa doença, inclusive, ainda é um mistério para a medicina.

Fonte (1) “Association of nucleoside reverse transcriptase inhibitor use with reduced risk of Alzheimer’s disease risk”, J Ambati e outros, 2025.