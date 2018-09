Existem espécies que se reproduzem sem a participação dos machos?

A maioria das espécies de lagartos se reproduz assim. No sudoeste dos Estados Unidos, e no norte do México, vive uma espécie de lagarto (Cmenidiphorus uniparens), formada somente por fêmeas que se reproduzem por partenogênese – ou seja, sem a participação de machos. Nesse tipo de reprodução, cada fêmea é um clone: as filhas são geneticamente idênticas à mãe. A partenogênese pode não ser muito romântica, mas tem lá suas vantagens – uma delas é dar à espécie um potencial maior de crescimento demográfico. É lógico, afinal, todos os lagartos, e não apenas cerca da metade, são capazes de colocar ovos. Mas, o que chama a atenção na reprodução dos Cmenidiphorus uniparens, especificamente, é a simulação do ato sexual; um lagarto se comporta como a fêmea que de fato é; outro age como se fosse macho – monta sobre a parceira, enroscando-a com o rabo. A cada duas semanas, aproximadamente, os papéis se invertem: o aumento acentuado da quantidade de progesterona – o hormônio que regula o crescimento dos ovários – no organismo da fêmea que acabou de pôr ovos indica que chegou sua vez de representar o macho. Passadas mais duas semanas, seus ovários estão crescidos e começam a secretar outro hormônio, o estrógeno: é o sinal de que deve reassumir o verdadeiro papel de fêmea. Qual a finalidade desse teatro todo para reprodução? Segundo o professor David Crews, da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, as fêmeas Cmenidiphorus uniparens ovulam com mais facilidade , quando há outras fêmeas por perto, imitando machos.