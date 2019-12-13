Sabe o peixe-pênis? Então: ele não é peixe (e muito menos um pênis)

Talvez você tenha visto algumas imagens semi-pornográficas pela internet nos últimos dias. Por mais que pareça, a foto aí de cima não tem nada a ver com o órgão genital masculino. Trata-se do verme Urechis caupo, mais conhecido como peixe-pênis. Milhares deles invadiram a praia Drake’s Beach, na Califórnia, após uma tempestade na semana passada.

https://twitter.com/BayNature/status/1204905854572449792

Eles medem cerca de 20 centímetros e a semelhança com o pênis humano é inegável. Mas o peixe-pênis é tão pênis quanto o peixe-boi é boi (com o agravante de nenhum dos dois ser peixe). Ele é um verme marinho invertebrado da classe dos Echiura. Ele é um anelídeo, como as minhocas, e não um cordado, categoria em que se encontram os peixes.

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https://www.youtube.com/watch?v=R6XsbQvXYVg

Já que é pra fazer analogia com os órgãos humanos, o bicho se aproxima bem mais de um ânus do que de um pênis. Em uma das extremidades, o verme possui um orifício por onde despeja uma gosma no ambiente, onde aderem bactérias e plâncton. Depois, ele suga o muco de volta, se alimenta dos microorganismos e expulsa o que não serve por meio de um jato de água lançado por esse mesmo buraco.

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A espécie existe há mais tempo que os humanos e os dinossauros: nada menos que 300 milhões de anos. De quebra, eles ainda vivem em média até os 25 anos de idade. Nada mal para um verme em formato de falo.

O verme é não é incomum nas praias da Califórnia. Ele é nativo da costa oeste dos Estados Unidos e México. Geralmente ele fica escondido pela lama e areia, mas a tempestade pode ter revirado o solo e trazido uma leva de bichos para a superfície.

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2019 é ano de El Niño, o que na prática significa tempestades mais fortes em algumas regiões. Segundo o biólogo Ivan Parr, essa é a melhor explicação para o surgimento repentino de tantos animais na praia. Por enquanto, não se sabe se esse incidente vai impactar o ecossistema da espécie.

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Também não é a primeira vez que o bicho fica conhecido. Ele é inclusive consumido em outros países, como a Coréia do Sul. O elenco de Stranger Things até já encontrou o tal peixe-pênis em um mercado de Seoul, quando foram recebidos pelo grupo de kpop EXO. Dê uma olhada no minuto 7:50 do vídeo: