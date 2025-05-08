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Ciência

Software lê pensamentos quase em tempo real

Ele funciona conectado a um chip cerebral - e permite que uma paciente paralisada se comunique em ritmo praticamente normal

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 Maio 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Ilustração, em fundo roxo, de uma nuvem, remetendo aos balões de pensamento das HQs.
 (Midjourney/Superinteressante)
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Pesquisadores da Universidade da Califórnia (Berkeley) desenvolveram um algoritmo (1) que usa inteligência artificial para decodificar sinais elétricos do cérebro humano, e leva apenas 0,08 segundo para descobrir em qual palavra a pessoa está pensando.

Ele é 100 vezes mais rápido do que softwares anteriores – e ágil o bastante para que indivíduos paralisados, incapazes de falar, possam voltar a se comunicar quase normalmente. O programa funciona conectado a um chip cerebral com 253 eletrodos.

No primeiro teste, ele foi implantado numa paciente que sofre de paralisia total. Os cientistas usaram gravações da fala dessa paciente (obtidas antes de ela perder os movimentos) para alimentar um sintetizador de voz – dessa forma, quando a paciente pensa em palavras e frases, o sistema as pronuncia usando a própria voz dela.

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Os pesquisadores pretendem aperfeiçoar o algoritmo para que ele seja capaz de detectar as entonações associadas às palavras, conforme a paciente pensa nelas.

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Fonte 1. “A streaming brain-to-voice neuroprosthesis to restore naturalistic communication”, KT Littlejohn e outros, 2025. Vídeo de demonstração publicado em bit.ly/3Ebb8rb

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Inteligência artificial
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