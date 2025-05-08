Software lê pensamentos quase em tempo real

Pesquisadores da Universidade da Califórnia (Berkeley) desenvolveram um algoritmo (1) que usa inteligência artificial para decodificar sinais elétricos do cérebro humano, e leva apenas 0,08 segundo para descobrir em qual palavra a pessoa está pensando.

Ele é 100 vezes mais rápido do que softwares anteriores – e ágil o bastante para que indivíduos paralisados, incapazes de falar, possam voltar a se comunicar quase normalmente. O programa funciona conectado a um chip cerebral com 253 eletrodos.

No primeiro teste, ele foi implantado numa paciente que sofre de paralisia total. Os cientistas usaram gravações da fala dessa paciente (obtidas antes de ela perder os movimentos) para alimentar um sintetizador de voz – dessa forma, quando a paciente pensa em palavras e frases, o sistema as pronuncia usando a própria voz dela.

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Os pesquisadores pretendem aperfeiçoar o algoritmo para que ele seja capaz de detectar as entonações associadas às palavras, conforme a paciente pensa nelas.

Fonte 1. “A streaming brain-to-voice neuroprosthesis to restore naturalistic communication”, KT Littlejohn e outros, 2025. Vídeo de demonstração publicado em bit.ly/3Ebb8rb

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