Tech: os 4 produtos mais interessantes de julho de 2026
A mesa de jogos com realidade aumentada, uma concorrente para a DJI Osmo, o controle arcade do PlayStation 5 - e um display magnético que flutua no ar
Display flutuante
O segredo do suporte Levitexa está na levitação magnética: um ímã embutido na base repele outro, embutido numa peça que fica pairando no ar – e sobre a qual você coloca o que quiser. Se você desejar, o objeto também gira lentamente (a direção e a velocidade de rotação são ajustáveis).
O modelo da foto ao lado é o Nimbus Squared (US$ 80), que suporta objetos de até 400 gramas. Para coisas maiores, há o Stratus (US$ 250), com capacidade para até 1 kg.
Uma lente a mais
A câmera Insta360 Luna Ultra (US$ 770) tem gimbal integrado, ou seja, a “cabeça” com a lente se mexe para compensar movimentos e tremores, deixando as filmagens perfeitamente estáveis mesmo se você estiver andando.
Exatamente como a DJI Osmo (que já vendeu mais de 10 milhões de unidades), mas com duas melhorias: ela tem controle destacável e duas lentes, uma das quais é zoom (de 12x). A DJI está processando a Insta360, a quem acusa de plagiar a Osmo. Recentemente, a DJI também lançou um modelo de duas lentes: a Osmo Pocket 4P.
Tabuleiro virtual
O Tilt Five (US$ 700) vem com três pares de óculos de realidade aumentada: eles exibem as peças e os cenários dos jogos em 3D sobre o tabuleiro, que mede 80 x 100 cm. Cada jogador usa uma varinha para interagir com os elementos dos jogos, que incluem RPGs, desafios de lógica e de habilidade – o sistema é compatível com 34 títulos ao todo (alguns são gratuitos, outros vendidos separadamente).
Controle de luta
O FlexStrike, criado pela Sony para o PlayStation 5, tem uma alavanca direcional e oito botões grandes, bem ao estilo arcade – ele foi projetado para jogos de luta, como Street Fighter, Tekken e Mortal Kombat.
O controle é sem fio e promete baixa latência, apenas 4 milissegundos (algo importante em games com movimentos rápidos). Ele vem com uma bolsa para transporte e já está à venda no Brasil, ao preço médio de R$ 1.500 (nos EUA, custa US$ 200).