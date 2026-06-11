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Ciência

Tech: os 4 produtos mais interessantes de junho de 2026

A volta do Neo Geo, cinco anos de bateria para os AirTags, o primeiro home theater com Dolby Atmos FlexConnect - e um gadget que alimenta e filma beija-flores

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 18h00
Console e controle Neo-Geo pretos, com detalhes dourados, sobre uma superfície escura e reflexiva. O console está à esquerda, com botões Reset e Power On-Off. O controle, à direita, possui um joystick e quatro botões redondos pretos.
 (Divulgação/Reprodução)
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Neo Geo para todos 

Esse console, lançado em 1990 pela empresa japonesa SNK, estava muito à frente dos rivais: era como ter um fliperama em casa. Só que custava o triplo dos concorrentes – e os jogos também.

Pouca gente comprou, e ele se tornou um item de colecionador raro e valioso (um exemplar bem-conservado vale até R$ 8 mil no mercado de usados). Agora, em novembro deste ano, o Neo Geo será relançado numa versão idêntica à original, mas bem mais acessível: US$ 250.

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Câmera de vigilância Birdfy branca em formato de ampulheta, com um braço verde em forma de folha e um alimentador vermelho de beija-flor, enquanto um beija-flor laranja se aproxima para beber néctar. Fundo azul claro.
(Divulgação/Reprodução)

Alimentador espião

Na parte de cima do Birdfy Hum Bloom, há um reservatório para você colocar água com açúcar – que os beija-flores podem beber diretamente ou através de um bico de plástico em formato de flor.

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O aparelho tem uma IA que promete identificar 99% das espécies de beija-flor (você recebe alertas no celular quando eles estão se alimentando) e uma câmera de alta velocidade, que grava a 120 fps – para capturar o bater de asas desses pássaros. O lançamento está prometido para os próximos meses (preço não divulgado).

Sistema de som surround preto com soundbar retangular na frente, subwoofer central e quatro caixas de som cilíndricas ao redor, todos com detalhes em cobre na base.
(Divulgação/Reprodução)

Caixas inteligentes 

O conjunto de caixas de som LG Immersive Suite é o primeiro com a tecnologia Dolby Atmos FlexConnect, que promete simplificar a montagem de um home theater. Você posiciona o subwoofer e as demais caixas (sem fios) onde ficarem melhor na sala, e o software faz o resto: ajusta automaticamente o volume e a distribuição de som para cada uma, fazendo as compensações necessárias conforme a posição das caixas. Um produto interessante, que só não é barato: o kit com soundbar, subwoofer e quatro caixas custa US$ 2.370.

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Componentes de um dispositivo ElevationLab: uma tampa preta com o nome da marca, um AirTag branco sobre uma base verde, duas pilhas Energizer Ultimate Lithium e a base inferior preta com borda laranja.
(Divulgação/Reprodução)

Cinco vezes mais 

O localizador AirTag, da Apple, usa uma bateria CR2032, de relógio, que dura aproximadamente um ano. Mas o Time Capsule, da marca Elevation Lab, multiplica essa autonomia: ele é um acessório que alimenta o AirTag com duas pilhas AAA, que duram cinco anos (e, quando finalmente têm de ser trocadas, você acha em qualquer mercado). Basta encaixar o AirTag dentro do gadget, que é uma caixinha à prova d’água. Custa US$ 20.

 

 

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