Tech: os 4 produtos mais interessantes de junho de 2026

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Do retorno do clássico Neo Geo a gadgets inovadores como um alimentador inteligente de beija-flores com IA e câmera, e um sistema de som LG com Dolby Atmos FlexConnect, até um acessório que dá 5 anos de bateria ao AirTag. Confira as novidades que prometem revolucionar seu dia a dia!

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Neo Geo para todos

Esse console, lançado em 1990 pela empresa japonesa SNK, estava muito à frente dos rivais: era como ter um fliperama em casa. Só que custava o triplo dos concorrentes – e os jogos também.

Pouca gente comprou, e ele se tornou um item de colecionador raro e valioso (um exemplar bem-conservado vale até R$ 8 mil no mercado de usados). Agora, em novembro deste ano, o Neo Geo será relançado numa versão idêntica à original, mas bem mais acessível: US$ 250.

Alimentador espião

Na parte de cima do Birdfy Hum Bloom, há um reservatório para você colocar água com açúcar – que os beija-flores podem beber diretamente ou através de um bico de plástico em formato de flor.

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O aparelho tem uma IA que promete identificar 99% das espécies de beija-flor (você recebe alertas no celular quando eles estão se alimentando) e uma câmera de alta velocidade, que grava a 120 fps – para capturar o bater de asas desses pássaros. O lançamento está prometido para os próximos meses (preço não divulgado).

Caixas inteligentes

O conjunto de caixas de som LG Immersive Suite é o primeiro com a tecnologia Dolby Atmos FlexConnect, que promete simplificar a montagem de um home theater. Você posiciona o subwoofer e as demais caixas (sem fios) onde ficarem melhor na sala, e o software faz o resto: ajusta automaticamente o volume e a distribuição de som para cada uma, fazendo as compensações necessárias conforme a posição das caixas. Um produto interessante, que só não é barato: o kit com soundbar, subwoofer e quatro caixas custa US$ 2.370.

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Cinco vezes mais

O localizador AirTag, da Apple, usa uma bateria CR2032, de relógio, que dura aproximadamente um ano. Mas o Time Capsule, da marca Elevation Lab, multiplica essa autonomia: ele é um acessório que alimenta o AirTag com duas pilhas AAA, que duram cinco anos (e, quando finalmente têm de ser trocadas, você acha em qualquer mercado). Basta encaixar o AirTag dentro do gadget, que é uma caixinha à prova d’água. Custa US$ 20.