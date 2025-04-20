Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Técnica inovadora faz com que olho perceba uma cor inédita

A cor, batizada de "olo", só foi vista por cinco pessoas que passaram pelo experimento. No futuro, ele pode ser adaptado para pessoas com daltonismo.

Por Eduardo Lima 20 abr 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Imagem de um Esquema criado pelos pesquisadores mostra a gama de cores naturalmente visíveis para os seres humanos (na parte colorida do triângulo) e a nova cor identificada após estimulação da retina.
 (Fong et. al., Science Advances/Divulgação)
Continua após publicidade
Técnica inovadora faz com que olho perceba uma cor inédita Priorizar nos meus resultados Google

Só cinco pessoas no mundo tiveram a experiência de ver uma cor completamente nova, fora da gama de cores naturalmente visíveis para o ser humano. Enxergar o tom inédito só foi possível graças uma nova tecnologia de estimulação da retina chamada Oz Vision, desenvolvida durante anos por pesquisadores da Universidade da Califórnia Berkeley.

“A cor é uma característica incrível de percepção visual, rica e complexa”, explica Ren Ng, professor do departamento de Ciências da Computação de Berkeley e um dos autores principais do estudo. “A maioria das pessoas que são daltônicas têm dificuldade de diferenciar algumas cores do arco-íris, mas nossa pesquisa mostra que mesmo quem tem a visão ‘normal’ pode descobrir que cores inéditas existem.”

Num experimento de prova de conceito para testar a técnica inovadora, os pesquisadores provaram que é possível superar os limites naturais da retina ao ativar células específicas do olho, os cones. Eles são os fotorreceptores responsáveis pela percepção das cores.

Estimulando individualmente milhares de cones, os participantes do estudo enxergaram uma cor impossível de ser percebida ao olho nu: um misto de azul e verde extremamente saturado que os cientistas chamaram de “olo”. Os pesquisadores conseguiram reproduzir a cor em vídeos e imagens que os participantes analisavam.

Siga
Continua após a publicidade

A nova tecnologia foi descrita num estudo publicado no periódico Science Advances nesta sexta, 18. O plano dos cientistas é que o Oz Vision não sirva só para fazer pessoas enxergarem novas cores, mas também para melhorar a percepção de cores de pessoas que sofrem com daltonismo.

Como funcionou o estudo

Apesar do nome, Oz não é mágica: a técnica estimula cada cone individualmente com microdoses de laser direcionadas, a partir de um mapa da retina que divide cada célula pelo seu tipo. Os cones vêm em três variedades: L (de comprimento de onda longo), M (de comprimento médio) e S (de comprimento small, curto). Para cada cor visível há um padrão diferente de ativação de células dos tipos L, M e S.

Continua após a publicidade

Cada uma dessas células é ativada por frequências diferentes de luz. A sensibilidade dos cones M se sobrepõe com L e S, então não dá para ativar só células M – o que acaba eliminando várias possíveis cores do nosso espectro de visibilidade possível. Num gráfico talvez dê para entender melhor:

Imagem de um gráfico de curva de resposta dos cones S, M e L humanos.
(Wikimedia Commons/Reprodução)

Uma pessoa com daltonismo tem um problema nesses fotorreceptores. A forma mais comum, que confunde o vermelho e o verde, é genética: esses daltônicos nascem só com cones do tipo S e M, sem as células longas, que ajudam a discernir o vermelho.

Continua após a publicidade

Como as frequências que ativam M sempre acabam ativando um pouco de S e L junto, não dava para focar a estratégia nos comprimentos de onda da luz. O que a técnica Oz Vision faz é desenvolver uma abordagem inédita para o estímulo de cones, focando na distribuição espacial da luz na retina, e não em seu espectro.

O sistema Oz é uma mesa com lasers, espelhos e sensores ópticos para registrar o movimento da retina e influenciar os cones com suas microdoses repetidas de laser. Os participantes do estudo sentaram do outro lado da mesa de toda essa parafernália tecnológica, e receberam um feixe de luz laser direto na pupila. Eles conseguem manter a mira do laser nas células individuais mesmo com o movimento constante do olho, por causa de um software sofisticado de controle e rastreamento que chamam de Wizard (Mago, que nem o de Oz).

As pequenas doses de laser podem ser direcionadas só para células M, sem ativar suas vizinhas. Assim, os pesquisadores conseguiram fugir das limitações naturais da gama visível de cores.

Continua após a publicidade

Para provar que aquela cor induzida era, realmente, um tom novo, os pesquisadores mostraram o misto de verde e azul muito saturado ao lado da gama de cores naturalmente visível. Os participantes precisavam comparar a cor “olo” com cores existentes, mas eles não conseguiam fazer isso. Só foi possível perceber as relações depois de adicionar branco, para reduzir a saturação.

Esse primeiro teste do sistema Oz Vision mostrou que ele funciona bem. Agora, a ideia é usar essa plataforma para muito mais do que “só” mostrar uma nova cor. “A intensidade das microdoses de laser enviadas até os cones na retina é flexível, pode ser programada”, explica Ren. Isso quer dizer que a tecnologia pode ser usada para mais coisas – como ajudar pessoas que sofrem com daltonismo.

A ideia deles é “adicionar um tipo de cone virtual” para estimular a retina de pessoas daltônicas. Essa ainda é uma questão científica em aberto, que requer mais estudos e experimentos para entender se o cérebro consegue receber essa informação e aprender a diferenciar as cores.

Continua após a publicidade

Estudos do tipo em macacos-esquilo daltônicos tiveram sucesso em provocar o comportamento funcional de enxergar todas as cores, mas eles não sabem o que os primatas perceberam – porque eles não falam. Com humanos, em estudos futuros, a barreira da comunicação não será problema.

Publicidade
TAGS:
Biologia
cor
olhos
visão
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).