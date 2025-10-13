Técnica transforma lixo plástico em gasolina

Pode não parecer, mas há sérios desafios envolvidos na reciclagem do plástico: dependendo do tipo dele, a reciclagem muitas vezes é técnica ou economicamente inviável. Mas um grupo de cientistas americanos, alemães e chineses pode ter encontrado a solução: eles inventaram um método (1) que transforma lixo plástico numa espécie de gasolina, com 95% a 99% de eficiência.

E em apenas uma etapa, à temperatura ambiente – dispensando processos como a incineração e a pirólise (decomposição por calor com pouco ou nenhum oxigênio), que são usados atualmente e emitem gases tóxicos.

O novo método se mostrou eficaz com o PVC, que é um dos tipos de plástico mais comuns (mas raramente reciclado, pois libera gás cloro ao ser derretido). A humanidade produz 400 milhões de toneladas de plástico por ano, dos quais apenas 10% passam por reciclagem.

Fonte 1. “Integrated low-temperature PVC and polyolefin upgrading”.