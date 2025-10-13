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Ciência

Técnica transforma lixo plástico em gasolina

Novo método promete uma solução para um dos principais tipos de plástico, que raramente é reciclado. Entenda por que.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h27
Imagem, em fundo verde, de um galão de gasolina transparente cheio de sacolas plásticas.
 (Midjourney/Superinteressante)
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Pode não parecer, mas há sérios desafios envolvidos na reciclagem do plástico: dependendo do tipo dele, a reciclagem muitas vezes é técnica ou economicamente inviável. Mas um grupo de cientistas americanos, alemães e chineses pode ter encontrado a solução: eles inventaram um método (1) que transforma lixo plástico numa espécie de gasolina, com 95% a 99% de eficiência.

E em apenas uma etapa, à temperatura ambiente – dispensando processos como a incineração e a pirólise (decomposição por calor com pouco ou nenhum oxigênio), que são usados atualmente e emitem gases tóxicos.

O novo método se mostrou eficaz com o PVC, que é um dos tipos de plástico mais comuns (mas raramente reciclado, pois libera gás cloro ao ser derretido). A humanidade produz 400 milhões de toneladas de plástico por ano, dos quais apenas 10% passam por reciclagem.

Fonte 1. “Integrated low-temperature PVC and polyolefin upgrading”.

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