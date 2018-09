Teflon contraria regra da Física

Ao se esticar massa de bola na cozinha é fácil ver como tudo que é repuxado nas pontas acaba ficando com um volume menor no meio, ou seja, fica mais fino. Essa regra geral também poderá ter sua exceção, graças às pesquisas do químico Ken Evans, da Universidade de liverpool, na Inglaterra, com novos materiais, que ficam amis largos e não mais finos, quando repuxados. Essa é uma propriedade rara, que Evans só foi descobrir em produtos como o teflon, usado na fabricação de uma fita vedante que impede a passagem de água, mas não vapor. Ao microscópio eletrônico, ele descobriu partículas em forma de discos, conectadas por fios. Quando comprimidas, as partículas se mantem achatadas e próximas, mas à medida que as pontas são repuxadas os discos se separam e ficam na transversal, aumentando o volume do material. A novidade será vem-vinda na criação de osso artificias, coletes à prova de balas, absorvedores de choque e de som.