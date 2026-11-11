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Introdução Uma nova imunoterapia, utilizando células CAR-T, tem demonstrado resultados promissores no tratamento da Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), a doença rara que afeta a cantora Céline Dion. Pacientes com SPR, que sofriam de rigidez e espasmos musculares severos, apresentaram melhoras significativas na mobilidade e qualidade de vida, recuperando a capacidade de realizar tarefas diárias e retomar hobbies. Este avanço reacende a esperança para a condição.

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Céline Dion revelou diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida (SPR). SPR é uma doença neurológica rara e sem cura conhecida. Novo estudo mostra sucesso de imunoterapia com células CAR-T. Pacientes recuperam mobilidade e capacidade de vida diária. Terapia CAR-T reprograma células de defesa para atacar a doença.

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Em dezembro de 2022, a cantora Céline Dion veio a público compartilhar que havia sido diagnosticada com uma doença rara e incurável – a síndrome da pessoa rígida (SPR). Em vídeo, cheia de lágrimas, a artista revelou que a condição afetou “todos os aspectos da vida diária”, inclusive prejudicando sua voz.

Esse distúrbio neurológico, que se estima afetar de uma a duas pessoas em cada 1 milhão (número que pode estar subestimado), é uma doença autoimune rara em que o sistema imunológico ataca por engano o sistema nervoso central – em especial os neurônios que produzem o GABA, neurotransmissor que ajuda a “frear” a contração dos músculos. Como resultado, os afetados tendem a apresentar rigidez e espasmos musculares que restringem a mobilidade do corpo.

Apesar de décadas de pesquisa, não existe cura nem medicamento aprovado especificamente para a SPR. Atualmente, o tratamento é focado apenas no controle de sintomas para melhorar a qualidade de vida do paciente, através de medicamentos, reabilitação fisioterápica e terapias de modulação imunológica. Essa limitação fez com que, na época, Dion tivesse que se afastar dos palcos por um tempo. Ela voltou a cantar em público na abertura das Olimpíadas de Paris, em 2024, e, em setembro deste ano, iniciou em Paris sua primeira série regular de shows em seis anos.

“Infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspectos da minha vida diária, às vezes causando dificuldades quando ando e não me permitindo usar minhas cordas vocais para cantar do jeito que estou acostumada. Dói dizer a vocês hoje que isso significa que não estarei pronta para reiniciar minha turnê na Europa em fevereiro”, lamentou Céline em 2022.

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No entanto, há vários ensaios clínicos em curso em busca de uma esperança para esses pacientes. Nesta segunda-feira (9), um novo avanço foi anunciado: uma equipe de neurologistas nos Estados Unidos, que tem testado uma nova forma de imunoterapia, relatou melhoras expressivas no quadro de SPR em 26 pessoas.

Pacientes que, anteriormente, precisavam de ajuda para realizar tarefas básicas do dia a dia e tinham dificuldade para caminhar recuperaram a capacidade de participar da vida cotidiana. Alguns, inclusive, voltaram a trabalhar e a retomar seus hobbies. Esses resultados, apresentados pela primeira vez em um congresso de neurologia em abril, agora foram publicados na revista médica JAMA Neurology.

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Sobre o tratamento

O novo tratamento consiste no uso de uma técnica que já é bem conhecida no combate ao câncer: a terapia com células CAR-T. Com a coleta do sangue do paciente, é possível reprogramar as células de defesa para que eliminem os linfócitos B, as células que participam da produção dos anticorpos que atacam o sistema nervoso na SPR.

Isso é possível porque as células conhecidas como linfócitos T, responsáveis por identificar e destruir alvos no organismo, passam por uma reprogramação em laboratório. Assim, tornam-se capazes de reconhecer a proteína CD19, presente na superfície dos linfócitos B, e atacar essas células.

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Antes de receber essas células de volta, o paciente passa por uma quimioterapia de curta duração para reduzir temporariamente parte das células de defesa existentes, criando um ambiente favorável para que as novas células possam atuar. A expectativa é que, com o tempo, o corpo volte a produzir linfócitos B, mas sem a resposta autoimune – o que é chamado de “reset” imunológico. No estudo, os níveis dos anticorpos associados à doença caíram de forma significativa.

Durante o estudo, as células T dos pacientes com SPR foram extraídas e modificadas em laboratório para eliminar as células causadoras da doença. Eles receberam o tratamento em uma dose única. Dois dos participantes contaram como a terapia mudou sua rotina.

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Jonathan Walden, um dos pacientes, tinha chegado a um ponto em que caminhar e realizar tarefas cotidianas básicas só eram possíveis com o apoio de sua família. Mas, após o tratamento com células CAR-T, ele voltou a trabalhar. “Posso fazer tudo o que fazia antes. Vou caçar e consigo ir pescar”, disse ele ao The Guardian. “Não tive nenhum episódio desde que recebi o tratamento.”

Shari St. Germain, outra paciente, começou a sofrer em 2021 com fortes cãibras nas pernas e dificuldade para caminhar; barulhos repentinos podiam desencadear rigidez muscular e quedas. Meses depois do tratamento com células CAR-T, ela começou a notar pequenas melhoras, que se somaram em mais independência. “Não acreditei quando caminhei por sete minutos na esteira”, contou à Mayo Clinic. Antes da doença, Shari costumava caminhar cerca de 11 km por dia.

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Para Anastasia Zekeridou, neurologista da Mayo Clinic e uma das autoras do estudo, o mais impressionante é o grau de melhora em alguns pacientes. “Com os tratamentos existentes, conseguimos, por vezes, melhorar os sintomas, mas raramente observamos os pacientes retornarem ao seu nível de funcionalidade anterior”, explica. “A questão fundamental agora é saber se essas melhorias se sustentarão ao longo do tempo.”

O estudo, liderado pela neurologista Amanda Piquet, da Universidade do Colorado – que também é médica de Céline Dion –, testou o tratamento em 26 adultos, entre 18 e 75 anos de idade, com diagnóstico de SPR e que não haviam respondido bem às terapias existentes. Pesquisadores compararam o estado de cada paciente antes e 16 semanas depois da infusão das células CAR-T.

O principal critério de avaliação foi um teste de caminhada de 7,6 metros, que cronometrava o tempo que o paciente levava para percorrer essa distância – método já usado em estudos de esclerose múltipla. Na semana 16, o tempo da caminhada caiu, em mediana, 46%, e 81% dos participantes atingiram uma melhora de 20% ou mais, patamar considerado clinicamente relevante. Dos 12 pacientes que precisavam de apoio (como andador ou bengala) para caminhar no início do estudo, 8 conseguiram fazer o teste sem ajuda na semana 16. Outras escalas de incapacidade, rigidez, sensibilidade a estímulos e dificuldade para andar também melhoraram.

Os efeitos colaterais foram, em geral, leves: quase todos os pacientes tiveram uma reação inflamatória comum nesse tipo de terapia, mas em grau baixo, e quatro tiveram queda importante de um tipo de glóbulo branco, que foi controlada. Ainda assim, há ressalvas. O estudo não teve grupo de comparação, contou com poucos voluntários e foi financiado pela Kyverna Therapeutics, empresa que desenvolve a terapia e que já deu início ao pedido de aprovação na FDA, agência que regula medicamentos nos EUA. Dados divulgados pela empresa em setembro indicam que a melhora se manteve após um ano, mas eles ainda não foram publicados em revista científica.

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