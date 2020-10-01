Termômetro mede a temperatura usando som

Objetos quentes não emitem apenas ondas de calor, mas também liberam um zumbido inaudível aos ouvidos humanos. Esse zumbido é gerado pelo tremor rápido das partículas que compõem o objeto: quanto mais alta a temperatura, mais intenso é o murmurinho.

O que cientistas das Universidades de Pittsburgh e Maryland fizeram, agora, foi criar um dispositivo capaz de medir esse barulho e dizer o quão quente algo está.

O termômetro acústico é nada além de uma lâmina de nitreto de silício com 1 milímetro quadrado dentro de um chip de silício.

Analisando o padrão de vibração da lâmina quando em contato com um objeto aquecido, dá para estimar sua temperatura em graus.