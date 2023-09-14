Um gadget que lê o seu metabolismo

O dispositivo se chama Lumen (US$ 299) e deve ser usado ao acordar, antes de cada refeição e antes de fazer exercícios físicos. Você coloca o gadget na boca, segura o ar por 10 segundos e expira.

Aí ele mede a chamada “taxa de troca respiratória”, que é o teor de CO2 presente na sua expiração. Com isso, é possível saber se o seu corpo está queimando carboidratos ou gorduras, e em qual proporção, naquele momento – porque a oxidação (digestão) dessas moléculas gera quantidades diferentes de dióxido de carbono.

O resultado é mostrado num valor que vai de 1 a 5. Se der 1, significa que o organismo está queimando só gordura; o 5, por outro lado, quer dizer que ele está se alimentando só de carboidratos (2, 3, 4 são intermediários, e indicam a proporção entre as duas coisas).

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O Lumen foi criado por duas médicas israelenses, e é a versão doméstica de um exame metabólico usado por atletas (normalmente feito em laboratório, com a pessoa fechada numa câmara por 60 minutos).

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A ideia por trás dele: se você quer perder peso ou ganhar massa muscular, o mais eficiente é que o corpo esteja queimando gordura, não carboidratos.