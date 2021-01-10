Em 2020, o isolamento social e o lockdown fizeram a queda nas emissões globais de CO2 ser recorde: foram 7% a menos em relação a 2019. O número aparece no relatório Global Carbon Budget 2020, feito por 85 cientistas de universidades do mundo todo. Você pode lê-lo clicando aqui.

As emissões de CO2 fóssil ficaram na casa das 34 gigatoneladas – 2,4 bilhões de toneladas a menos que no ano anterior. É praticamente como se, em 2020, a Índia não tivesse lançado um metro cúbico sequer de CO2 na atmosfera – ou quase metade da poluição produzida pelos Estados Unidos em 2019 simplesmente não tivesse existido.

A diminuição é bem mais expressiva que outras reduções notáveis das últimas décadas, como os 500 milhões de toneladas a menos nos anos de 1981 e 2009 ou os 700 milhões cortados em 1992.