“Usar perfume deixa o cérebro maior.” Não é bem assim…

O que ela dizia

Usar óleo essencial de rosas como perfume durante um mês provoca um aumento na massa cinzenta do cérebro. Foi o que constataram cientistas da Universidade de Tsukuba, no Japão, após uma experiência (1) com 50 voluntárias (28 das quais usaram o óleo, e as demais não).

Qual é a verdade

O aumento na massa cinzenta foi muito pequeno, da ordem de 1%, e não necessariamente provocou qualquer alteração cognitiva nas voluntárias, como deixá-las mais inteligentes (hipótese que o estudo não testou). E uma flutuação similar já ocorre naturalmente todos os meses, durante o ciclo menstrual: um estudo publicado por cientistas da Alemanha e dos EUA demonstrou que o cérebro da mulher fica um pouquinho maior quando ela está ovulando (2).

Fontes 1. “Continuous inhalation of essential oil increases gray matter volume”; 2. “Changes in Brain Size during the Menstrual Cycle”.