Vídeo registra batalha entre jacaré e crocodilo na Flórida; assista
Entenda como diferenciar esses grandes répteis predadores.
Um vídeo viral gravado por uma guia turística na Flórida mostra um violento embate entre um crocodilo-americano (Crocodylus acutus) e um jacaré-norte-americano (Alligator mississippiensis), também chamado de aligátor-americano.
Tanto jacarés quanto crocodilos fazem parte da ordem chamada
Crocodylia, que inclui grandes répteis majoritariamente aquáticos e conhecidos por serem predadores vorazes. Mas jacarés fazem parte da família Alligatoridae, enquanto crocodilos pertencem à família Crocodylidae, ou seja, são animais distintos, apesar de aparentados.
No vídeo, o jacaré-americano é o que está mais perto da câmera, rastejando no chão. Atrás, está o crocodilo-americano, um pouco maior e se erguendo mais do que seu oponente, com a barriga longe do chão.
https://www.instagram.com/reel/DLYLvkNspT6/
O registro é precioso: a Flórida é o único lugar do mundo onde jacarés e crocodilos coexistem. Mesmo assim, é raro presenciar confrontos diretos. O vídeo foi gravado no Parque Nacional Everglades, no sul do estado americano.
Taylor Bonachea, que filmou a batalha, disse à mídia americana que a briga começou quando ambos disputaram o mesmo lugar para tomar sol. Segundo ela, apesar de ambos sofrerem ataques, o crocodilo acabou vencendo a disputa e ficando com a região só para si, enquanto o jacaré saiu em direção à água.
O jeito mais fácil de diferenciar crocodilos e jacarés é pelo focinho: o do jacaré é mais arredondado, parecendo um “U”, enquanto o do crocodilo é mais pontiagudo, como um “V”. No Brasil, só existem jacarés.
Além disso, o sorriso dos predadores também ajuda a diferenciar: os crocodilos exibem os dentes da mandíbula inferior mesmo quando a boca está fechada, ao contrário dos jacarés, que geralmente só mostram a dentadura superior.
Embora haja registros de acidentes em humanos com os dois répteis, os crocodilos são considerados, em geral, mais agressivos do que os jacarés.
Dentro da ordem
Crocodylia há ainda os gaviais, uma espécie asiática facilmente reconhecível pelo focinho longo e fino, como uma letra “I”.