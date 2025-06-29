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Ciência

Vídeo registra batalha entre jacaré e crocodilo na Flórida; assista

Entenda como diferenciar esses grandes répteis predadores.

Por Bruno Carbinatto 29 jun 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Monatagem de um crocodilo e um jacaré.
 (Nick Dale/Ayzenstayn/Getty Images)
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Vídeo registra batalha entre jacaré e crocodilo na Flórida; assista Priorizar nos meus resultados Google

Um vídeo viral gravado por uma guia turística na Flórida mostra um violento embate entre um crocodilo-americano (Crocodylus acutus) e um jacaré-norte-americano (Alligator mississippiensis), também chamado de aligátor-americano. 

Tanto jacarés quanto crocodilos fazem parte da ordem chamada

Crocodylia, que inclui grandes répteis majoritariamente aquáticos e conhecidos por serem predadores vorazes. Mas jacarés fazem parte da família Alligatoridae, enquanto crocodilos pertencem à família Crocodylidae, ou seja, são animais distintos, apesar de aparentados.

No vídeo, o jacaré-americano é o que está mais perto da câmera, rastejando no chão. Atrás, está o crocodilo-americano, um pouco maior e se erguendo mais do que seu oponente, com a barriga longe do chão.

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https://www.instagram.com/reel/DLYLvkNspT6/

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O registro é precioso: a Flórida é o único lugar do mundo onde jacarés e crocodilos coexistem. Mesmo assim, é raro presenciar confrontos diretos. O vídeo foi gravado no Parque Nacional Everglades, no sul do estado americano.

Taylor Bonachea, que filmou a batalha, disse à mídia americana que a briga começou quando ambos disputaram o mesmo lugar para tomar sol. Segundo ela, apesar de ambos sofrerem ataques, o crocodilo acabou vencendo a disputa e ficando com a região só para si, enquanto o jacaré saiu em direção à água.

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O jeito mais fácil de diferenciar crocodilos e jacarés é pelo focinho: o do jacaré é mais arredondado, parecendo um “U”, enquanto o do crocodilo é mais pontiagudo, como um “V”. No Brasil, só existem jacarés.

Além disso, o sorriso dos predadores também ajuda a diferenciar: os crocodilos exibem os dentes da mandíbula inferior mesmo quando a boca está fechada, ao contrário dos jacarés, que geralmente só mostram a dentadura superior.

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Embora haja registros de acidentes em humanos com os dois répteis, os crocodilos são considerados, em geral, mais agressivos do que os jacarés.

Dentro da ordem

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Crocodylia há ainda os gaviais, uma espécie asiática facilmente reconhecível pelo focinho longo e fino, como uma letra “I”.

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TAGS:
crocodilo
Flórida
jacaré
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