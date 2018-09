Vira-latas

Ana Lúcia Araújo

Foi o convívio com o homem que determinou a distinção entre cão e lobo. O ancestral com características mais próximas do cachorro é o lobo cinza (Canis lupus), que vivia na Índia e migrou para Europa, Ásia e América do Norte. Os nossos melhores amigos também são Canis lupus, mas com um sobrenome a mais: familiaris. Além do aspecto dócil e social, outra característica especial dos cães é a capacidade de se misturar com raças diferentes e continuar produzindo indivíduos férteis. Tamanho, cor, origem e tipo de pêlo nunca foram obstáculo para que cachorrões e cadelinhas dessem origem às mais de 400 raças que conhecemos hoje.