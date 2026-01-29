Vírus Nipah: a linha do tempo da ameaça descoberta em 1998

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Introdução A Índia enfrenta um novo surto do vírus Nipah, com alta mortalidade (40-75%). Detectados 5 casos na Bengala Ocidental e 110 em quarentena. Transmitido por morcegos, animais e pessoas, o vírus não tem tratamento ou vacina. Com surtos desde 1998 na Ásia, ele causa de sintomas leves a encefalite grave. Medidas de isolamento são a chave para o controle.

Principais Tópicos





Novo surto na Índia:** Cinco casos confirmados de vírus Nipah na Bengala Ocidental e 110 pessoas em quarentena. **Alta letalidade:** O vírus Nipah tem uma taxa de mortalidade entre 40% e 75%, de acordo com a OMS. **Formas de transmissão:** O vírus é transmitido por morcegos (via secreções em alimentos), de animais para humanos e também de pessoa para pessoa. **Sintomas variados e graves:** Pode ser assintomático, apresentar sintomas de gripe ou evoluir para infecção respiratória aguda e encefalite. **Sem tratamento específico:** Não existe vacina ou tratamento contra o Nipah; o controle foca em isolamento e acompanhamento.

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A Índia enfrenta um surto do vírus Nipah. Até agora, ao menos cinco casos foram detectados entre profissionais de saúde no estado de Bengala Ocidental. Apesar do baixo número, os casos preocupam: a infecção tem uma taxa de mortalidade altíssima, entre 40% e 75%. (Para ter uma ideia, a letalidade da c0vid-19 em 2020 era estimada em menos de 1%). Cerca de 110 pessoas estão em quarentena.

O vírus é transmitido por animais e tem como hospedeiros naturais os morcegos frugívoros do gênero Pteropus, sendo as “raposas-voadoras” as mais conhecidas. Essas espécies não existem no Brasil. Elas são encontradas principalmente na Ásia, na Oceania e no leste da África.

A contaminação ocorre quando humanos ou outros animais consomem alimentos que contenham secreções desses morcegos, como saliva e urina. Uma vez contraído por um humano, o vírus Nipah também pode ser transmitido de pessoa para pessoa.

Em alguns casos, a infecção é assintomática. Em outros, os sintomas iniciais se parecem com os de uma gripe, incluindo febre, dor de cabeça, dor de garganta e dores musculares. Com a progressão da doença, o quadro pode evoluir para complicações mais graves, como infecção respiratória aguda e encefalite aguda (uma inflamação do cérebro que provoca alterações no nível de consciência).

Não h;a tratamento ou vacina específicos contra o vírus Nipah. Aeroportos de países asiáticos vêm reforçando medidas de segurança – e algumas escolas indianas chegaram a suspender as aulas como forma de prevenção.

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Uma breve história do Nipah

O vírus não é novidade na Ásia. Ele foi descoberto entre 1998 e 1999, na vila de Sungai Nipah, na Malásia. Naquela época, a doença se espalhou a partir de porcos contaminados, atingindo majoritariamente criadores que tiveram contato direto com os animais.

Com o comércio desses porcos, o vírus chegou também a Singapura, onde infectou trabalhadores de um abatedouro. Nesse período, houve 265 casos de Nipah na Malásia e 11 em Singapura. Quase 40% dos infectados não resistiram, totalizando 105 mortes, segundo o artigo Nipah virus: Impact, origins, and causes of emergence.

Quase todos os casos estavam diretamente associados à indústria suína. Isso sugeria aos cientistas que, na Malásia, o vírus não conseguia ser transmitido diretamente do morcego para os humanos. Cerca de um milhão de porcos foram abatidos na tentativa de frear o surto.

Desde então, o vírus não voltou a ser identificado na Malásia. Ainda assim, permaneceu presente em outras regiões da Ásia, com surtos periódicos em diferentes países, especialmente em Bangladesh e na Índia. Outras regiões também são consideradas de risco, como Gana, Camboja, Indonésia, Filipinas e Tailândia, segundo a Organização Mundial da Saúde.

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O primeiro surto em Bangladesh ocorreu em 2001, marcando o início da trajetória do vírus Nipah no país (que hoje registra episódios quase todos os anos). Entre 2001 e 2005 houve cinco surtos com 102 casos, sendo 75% deles fatais.

Em Bangladesh foi identificada uma cepa diferente do vírus Nipah. Ali, houve registros consistentes de transmissão de pessoa para pessoa, algo que quase não ocorreu na Malásia. Além de se tratar de uma linhagem distinta, uma outra explicação é que os pacientes não apresentavam tosse no primeiro surto – sintoma que facilita a disseminação do vírus por vias respiratórias.

Além disso, em Bangladesh ficou evidente a transmissão direta dos hospedeiros naturais (os morcegos) para os humanos sem a necessidade de um animal intermediário.

Apenas nos anos de 2002, 2006 e 2016 não foram registrados casos de Nipah em Bangladesh, segundo dados do Instituto de Epidemiologia, Controle de Doenças e Pesquisa do país.

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Histórico do Nipah na Índia

Os surtos são menos frequentes na Índia do que em Bangladesh, mas ainda assim marcantes. O primeiro ocorreu em 2001, na cidade de Siliguri, no estado de Bengala Ocidental.

Já o estado de Kerala é um dos mais afetados pelo vírus. Em um surto que ocorreu em 2018, 21 das 23 pessoas infectadas morreram segundo a OMS. Já nos surtos de 2019 e 2021, duas pessoas faleceram – uma delas, uma criança de 12 anos, caso que gerou comoção no mundo todo.

O surto atual ocorre na Bengala Ocidental, região que faz fronteira com Bangladesh. A expectativa é que ele seja controlado por meio de medidas de isolamento, acompanhamento médico e testagem em massa, como ocorreu em episódios anteriores na Índia.

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No país, a transmissão ocorre majoritariamente a partir dos morcegos, que têm se aproximado de áreas urbanas e entrado em contato com alimentos, principalmente frutas. Também há registros de transmissão entre profissionais da saúde durante o atendimento a pacientes infectados.

Segundo a Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI), até dezembro do ano passado o vírus Nipah já acumulava 750 casos e 415 óbitos no mundo todo.

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