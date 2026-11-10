Vórtice polar começa a ruir em novembro – mais cedo do que nunca

Existe uma linha imaginária chamada Círculo Polar Ártico que corta o planeta no extremo norte, na latitude onde ficam os territórios mais gelados do Canadá, da Rússia e da Escandinávia. Para quem mora lá, essa é uma linha razoavelmente famosa, tipo o Trópico de Capricórnio para nós. Olha só:

Em cima dessa linha, a atmosfera segue um padrão bem previsível: o vento venta sempre no sentido oeste-leste, do Canadá para a Rússia.

Ao longo da maior parte do ano, o ar gelado do polo norte fica preso nessa espécie de “cercadinho” de vento, chamado pelos meteorologistas de vórtice polar. É comum que o vórtice sofra disrupções e instabilidades durante o inverno, o que faz a friaca ártica escapar para latitudes mais baixas.

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Mas, este ano, a disrupção do vórtice aconteceu mais cedo do que nunca – um fenômeno inédito desde que os registros começaram.

Não é a primeira vez que o vórtice desanda em novembro. Desde os anos 1950, isso aconteceu três vezes: em 1958, 1968 e 2025. Mas sempre no finzinho do mês, entre os dias 27 e 30. Desta vez, o cercadinho começou a ceder logo na primeira semana, semanas antes do recorde anterior.

“Até onde sabemos, esta é a disrupção do vórtice estratosférico mais precoce já observada”, disseram à agência AFP Tim Stockdale e Frédéric Vitart, cientistas do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF). Judah Cohen, climatologista do MIT, foi além. Para ele, trata-se “quase certamente da maior e mais precoce disrupção do vórtice polar já registrada”.

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Freio de mão puxado

Um detalhe faz diferença: esse cercadinho não fica rente ao chão. Ele gira lá no alto, na estratosfera, entre 10 e 50 km de altitude. Para medir a saúde do vórtice, os meteorologistas olham a velocidade do vento a 60° de latitude norte, a cerca de 30 km de altura.

E os números deste ano estão esquisitos. Em 25 de outubro, o vento soprava a uns 80 km/h. Oito dias depois, em 2 de novembro, tinha caído para menos de 20 km/h. A média para a data é de uns 90 km/h, e o menor valor já registrado para aquele dia era de 49 km/h. No dia 7, segundo o serviço de monitoramento Polar Vortex Earth, o vento estava praticamente parado: 1 metro por segundo, ou 3,6 km/h.

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Para o evento entrar oficialmente nos livros como um “aquecimento estratosférico súbito maior” (SSW, na sigla em inglês), falta um último passo: o vento precisa inverter de direção e passar a soprar de leste para oeste. Pelo jeito, é questão de dias. Todas as 50 simulações do modelo europeu preveem que a virada aconteça até 21 de novembro.

Calor lá em cima, frio aqui embaixo

Quando a estratosfera se aquece repentinamente – fazendo os ventos do vórtice perdem força ou até invertem de sentido –, o paredão atmosférico que eles formavam pode se partir ou escorregar para o sul. Desta vez, ele se esticou e se dividiu em dois cercadinhos de vento menores, segundo Laura Ciasto, meteorologista da NOAA, a agência americana de oceanos e atmosfera.

O paradoxo é que esse calor nas alturas costuma significar frio aqui embaixo. Com o vórtice enfraquecido, a friaca escapa pelas brechas (isso tem a ver com um outro padrão de circulação atmosférica, as chamadas “correntes de jato”, mas não vamos enveredar por aí). O ponto é: segundo Cohen, isso aumenta a chance de ondas de frio sobre regiões densamente povoadas dos Estados Unidos, da Europa e do Leste Asiático.

Inverno antecipado?

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De acordo com o Met Office, o serviço meteorológico britânico, os efeitos levam de duas a seis semanas para descer até a superfície e não necessariamente trazem neve ou frio extremo. E chegar cedo pode até aliviar a pancada: a Sibéria e o Ártico ainda não estão tão gelados quanto ficam lá pra fevereiro. “É excepcional, mas não é necessariamente preocupante”, resumiu Grahame Madge, porta-voz do Met Office.

No curto prazo, aliás, o efeito mais provável é o contrário do esperado. Cohen prevê tempo mais ameno no leste da América do Norte durante boa parte de novembro. Os outros efeitos podem aparecer no fim do mês, mais provavelmente em dezembro, ou só em janeiro. No Reino Unido, a previsão mensal da BBC Weather fala na possibilidade de um período mais frio no início de dezembro, mas com confiança baixa.

A Météo-France diz que as consequências são incertas: dependem de como a disrupção evolui, de onde ela se posiciona e de ela conseguir ou não descer para as camadas mais baixas da atmosfera.

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Por que agora?

Ninguém sabe ao certo. Os cientistas do ECMWF admitem não saber por que a disrupção veio tão cedo, mas dizem que o El Niño pode tê-la tornado mais provável. 2026 é ano de El Niño, fenômeno que costuma enfraquecer o vórtice, mas lá pelo fim do inverno, entre janeiro e março. Madge suspeita que a intensidade do El Niño deste ano tenha antecipado o processo.

Cohen vê de outro jeito: para ele, o gatilho tem mais a ver com um sistema de alta pressão recordista sobre a Escandinávia e o noroeste da Rússia. Ironicamente, esse padrão é mais comum em anos de La Niña.

E as mudanças climáticas? Cohen acha que elas podem ter um papel, mas chama a ideia de especulação: nenhuma pesquisa confirmou a ligação até agora. Não há sinal de que os SSWs estejam ficando mais comuns, e os modelos climáticos discordam sobre se o excesso de CO₂ deve torná-los mais ou menos frequentes.

A única certeza, por ora, é que o cercadinho abriu a porteira cedo demais, e ninguém sabe direito o que vai escapar por ela.