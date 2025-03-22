Xixi de baleias é importantíssimo para o transporte de nutrientes nos oceanos

Não é novidade que as baleias são animais fundamentais para a manutenção da vida na Terra. Os mamíferos gigantes são responsáveis por sequestrar dióxido de carbono atmosférico, regenerar cadeias alimentares e garantir alimento para ecossistemas oceânicos por até 50 anos após o fim natural da vida.

O seu cocô já era conhecido por fertilizar e levar nutrientes para o fundo do mar, mas o que não sabia-se até então era que seu xixi também é responsável por levar nutrientes por onde quer que as baleias nadam. As descobertas foram publicadas na

Nature Communications.

Baleias de barbatanas, ou misticetos, estão no pódio de ultramaratonistas. Esses animais têm rotas migratórias imensas para escaparem de águas geladas: as jubartes, por exemplo, nadam mais de 8 mil km fugindo do gelo da Antártica.

Com elas, são transportados recursos das regiões polares ricas em nutrientes para as regiões mais quentes dos oceanos, com menos recursos – e muitos desses são distribuídos pela urina.

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Os pesquisadores chamam a área em que a migração distribui bens para o oceano de “grande esteira transportadora das baleias” ou um “funil”. Embora as baleias se alimentem em vastas áreas, elas precisam de espaços mais confinados, como águas costeiras rasas, para acasalar e dar à luz.

O estudo analisou algumas espécies conhecidas pelas longas jornadas: a baleia cinza (

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Eschrichtius robustus), jubarte (Megaptera novaeangliae) e três espécies de baleias francas (Eubalaena spp.) e descobriu que os cinco grupos deslocam cerca de 3.800 toneladas de nitrogênio e 46.000 toneladas de biomassa anualmente. Isso tudo sem nem contar o efeito que a baleia-azul, maior mamífero do mundo, teria.

Justamente por isso, esses animais concentram os nutrientes do oceano em ecossistemas costeiros e de recifes de corais menores, beneficiando os ambientes locais.

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“Os nutrientes estão vindo de fora – e não de um rio, mas por esses animais migratórios”, diz o oceanógrafo Andrew Pershing, um dos autores do estudo, da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. “É super legal e muda a forma como pensamos sobre os ecossistemas no oceano. Não pensamos em outros animais além dos humanos tendo um impacto em escala planetária, mas as baleias realmente têm.”

A pesquisa também destaca que, em períodos anteriores à caça comercial das baleias, o transporte de nutrientes poderia ter atingido níveis pelo menos três vezes maiores do que os atuais. Além disso, sem esses misticetos, as forças naturais não seriam capazes de distribuir esses nutrientes da mesma forma eficiente como ocorre atualmente.

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Joe Roman, biólogo da Universidade de Vermont e autor do estudo, diz que “os animais desempenham um papel importante na movimentação de nutrientes. As aves marinhas transportam nitrogênio e fósforo do oceano para a terra em suas fezes, aumentando a densidade de plantas nas ilhas. Os animais formam o sistema circulatório do planeta — e as baleias são o exemplo extremo.”

Por essa e por outras, a preservação desses animais é de extrema urgência.

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