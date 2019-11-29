5 ofertas da Black Friday que realmente valem a pena

O dólar está alto, os lojistas não são bobos e, sim, há muita enganação por aí. Mas, procurando bem, ainda é possível encontrar bons descontos. Confira os cinco melhores

Smartphone Xiaomi Redmi Note 8. Tela de 6,3 polegadas, com resolução de 2340×1080 (densidade de 409 pixels por polegada). Bateria de 4.000 miliamperes/hora. CPU Snapdragon 665, 4 GB de RAM, leitor de impressão digital, 64 GB de armazenamento + entrada para cartão SD. Câmera quádrupla com resolução de 48 megapixels. O Redmi Note 8 já é um dos Xiaomi mais vendidos no Brasil, e não é difícil entender a razão: entrega um nível absurdo de recursos e performance pelo preço. R$ 1.089 na Amazon.

Notebook Acer Aspire 5. Processador Core i5, 8 gigabytes de RAM, tela de 15,6 polegadas, Windows 10 e o mais importante: SSD de 256 gigabytes, que proporciona um desempenho muito maior que os HDs convencionais. A Acer deu uma economizadinha na tela (cuja resolução é 1366×768, nível 720p), mas isso não é o fim do mundo. Normalmente, os notebooks com SSD começam na faixa de R$ 4.000. O Aspire está saindo pela metade: R$ 2.159 no Magazine Luiza.

TV 4K Samsung 58 polegadas. É uma TV “de entrada”, mas nem parece: a imagem é excelente, com destaque para o ótimo nível de contraste (que, alguns anos atrás, só era alcançado pelos modelos topo de linha). Vem com o sistema operacional Tizen, que é rápido e tem a maior seleção de apps, e o controle remoto “premium” da Samsung – bem menor, e mais inteligente, que os convencionais. R$ 2.499 nas Casas Bahia.

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Fone de ouvido Sony WH-1000XM3. Ele é super confortável, tem ótima qualidade de som, bateria que dura 30 horas, um aplicativo cheio de recursos (como equalizador e Google Assistente) e um sistema impressionante de cancelamento de ruídos – que realmente anula o barulho de qualquer ambiente. Com o desconto, está saindo pelo mesmo preço praticado nos EUA. Ok, ainda é bastante dinheiro por um fone de ouvido. Mas vale. R$ 1.399 na Sony.

Caixa de som JBL Flip 4. Já faz alguns anos que a série Flip, da JBL, domina o mercado de caixas de som Bluetooth. Com motivo: sua combinação praticamente imbatível de tamanho, preço, design, bateria e qualidade de som. Mas cuidado: o mercado brasileiro está infestado de JBLs falsificadas (que às vezes se infiltram até no “marketplace” de sites idôneos). É mais seguro comprar direto do fabricante – que está dando quase 40% de desconto. R$ 499 na JBL.

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