“Animal Crossing: New Horizons” atualiza megahit da pandemia

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Animal Crossing: New Horizons, fenômeno da Nintendo, recebe duas grandes atualizações. A versão 3.0, gratuita para Switch 1 e 2, introduz o “bulk crafting”. O upgrade para Switch 2 (R$30) aprimora gráficos, permite uso de microfone e transforma o joy-con direito em mouse, otimizando a jogabilidade.

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Animal Crossing: New Horizons foi lançado pela Nintendo em 20 de março de 2020, bem no começo da pandemia. A proposta do jogo, em que você cuida de uma ilha e suas criaturas fofinhas, funcionou como um escape perfeito para aquele momento difícil. AC: NH se tornou um dos títulos mais bem-sucedidos da história da empresa, com 47 milhões de cópias vendidas, e apresentou ao grande público um novo gênero: os cozy games, que combinam estética bonitinha e ritmo calmo – eles propõem relaxar, não enfrentar desafios.

Agora, seis anos mais tarde, Animal Crossing: New Horizons está ganhando duas atualizações: um upgrade para a versão 3.0 (para os consoles Switch 1 e Switch 2), bem como uma versão específica para o Switch 2, com algumas funções exclusivas que aproveitam características do novo console.

A versão 3.0, gratuita para quem já tem o jogo, traz como maior novidade o bulk crafting: dá para criar várias unidades de um item ao mesmo tempo, com apenas um clique. Isso melhora a “qualidade de vida” do jogador, porque ajuda bastante a fornir a ilha com itens necessários (mobília, por exemplo) ou craftar artigos valiosos, que podem ser vendidos dentro do jogo.

No Switch 2, o game roda numa resolução mais alta, o que elimina o efeito de “serrilhamento” que afeta certas coisas dos cenários (pontes, por exemplo, e outros elementos retos). Também é possível usar o microfone do console para chamar os animais da ilha, o que é divertido. Ou jogar online com até 12 amigos, inclusive usando a câmera externa do Switch 2 (veja abaixo).

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Mas provavelmente a melhoria mais importante da versão para Switch 2 é a possibilidade de usar o joy-con direito como mouse – isso ajuda muito num game como Animal Crossing: New Horizons, em que toda hora é preciso selecionar e posicionar itens.

Somando tudo, são mudanças bem-vindas. A Nintendo acertou em não cobrar pela atualização do jogo para a versão 3.0, e oferecê-la para Switch 1 e 2 (não só para o console mais recente). Também acertou ao precificar o upgrade para Switch 2 – que, para quem já tem Animal Crossing: New Horizons, custa R$ 30.

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A versão 3.0 de Animal Crossing: New Horizons já está sendo distribuída gratuitamente, pelo sistema de atualizações do Switch (1 e 2), para quem tem o jogo. O upgrade para a versão de Switch 2 custa R$ 29,99. O game completo é vendido por R$ 379,90.