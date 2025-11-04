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Bruno Garattoni

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Ciência

Game de ação baseado em “Zelda” impressiona – e mostra o poder gráfico do Switch 2

"Hyrule Warriors: Age of Imprisonment" coloca personagens da saga da Nintendo no centro de combates intensos e acrobáticos; leia review

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2025, 11h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Captura de tela do jogo Hyrule Warriors Age of Imprisonment.
 (Nintendo/Reprodução)
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Game de ação baseado em “Zelda” impressiona – e mostra o poder gráfico do Switch 2 Priorizar nos meus resultados Google

Um jogo de ação com os personagens de Zelda. Eis a premissa da franquia Hyrule Warriors, que foi desenvolvida pelo estúdio japonês Koei Tecmo em parceria com a Nintendo e já teve quatro jogos desde sua criação, em 2014. Agora, chega ao quinto: Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, que será lançado nesta quinta-feira (6/11) para o Nintendo Switch 2.

O jogo é apenas para o Switch 2 (não tem versão para o antecessor), e logo se nota a razão: ele é graficamente bem intenso. Os combates são visualmente elaborados, com muitos efeitos especiais, e você frequentemente tem de lidar com dezenas de inimigos ao mesmo tempo na tela – uma carga de processamento que o Switch 1 não suportaria.

Por mais que Hyrule Warriors siga o estilo de arte de Zelda, caracterizado por traços e iluminação mais simples, e utilize texturas de menor resolução em alguns elementos do cenário, o resultado surpreende: o game mantém 60 fps estáveis até em situações intensamente complicadas. Em alguns momentos, chega a ser difícil de acreditar que um console portátil (não um PC de mão) esteja conseguindo fazer isso.  

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Hyrule Warriors desenvolve bem a mitologia de Zelda, com muitos diálogos e explicações que deverão satisfazer os fãs. Mas ele é, acima de tudo, um jogo de ação. Os combates são ótimos, com controles precisos, simples, e ao mesmo tempo interessantes, com várias opções e combinações de ataque.

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Captura de tela do jogo Hyrule Warriors Age of Imprisonment.
(Nintendo/Reprodução)

Você comanda outros personagens além da princesa Zelda, e usa habilidades específicas de cada um para vencer os inimigos. A curva de dificuldade é gentil, convidativa (os combates vão ficando mais desafiadores após as primeiras horas de jogo). 

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment reinterpreta Zelda de uma forma original, e o resultado é ótimo – tanto para os fãs da franquia quanto para quem só procura um bom jogo de ação.   

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Hyrule Warriors: Age of Imprisonment será lançado nesta quinta, dia 6/11, na lojinha do Switch 2 por R$ 439,90. Também estará disponível em mídia física – vendida por R$ 409 na Amazon. 

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Games
Nintendo
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