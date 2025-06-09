Apple mostra nova versão do iOS, com interface “de vidro”

CUPERTINO – Acabou de terminar a apresentação de abertura do Apple Worldwide Developers Conference 2025 (WWDC 25), evento realizado na sede da empresa reunindo programadores e jornalistas de 60 países.

O evento começou com uma breve exibição de cenas do filme da Fórmula 1, que foi produzido pela Apple e estreia nos cinemas dia 26 de junho. Em seguida, a empresa abordou a Apple Intelligence, sua suite de recursos de IA.

A partir de agora, aplicativos de terceiros também poderão acessar as habilidades de IA da Apple Intelligence. Ela também ganhou algumas novas funções, presentes no novo iOS 26 (leia abaixo). Mas ainda não foi desta vez que a Apple entregou os recursos avançados de IA, com a Siri interpretando e tomando decisões sobre as informações exibidas na tela do iPhone (algo que ela prometeu no WWDC do ano passado).

Em seguida, a Apple apresentou sua nova linguagem de design, a Liquid Glass. Ela é inspirada no visionOS, o sistema operacional do headset Vision Pro.

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A Liquid Glass será adotada no iOS, no macOS e nas demais plataformas da empresa, e é baseada em elementos translúcidos: os botões, as notificações e demais elementos do sistema parecem feitos de vidro.

Também houve uma mudança de nomenclatura, com os sistemas da empresa passando a adotar uma numeração anual: a nova versão do iOS, por exemplo, se chama iOS 26.

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O iOS 26 traz uma nova versão do aplicativo Camera, com interface mais fácil de navegar, e um novo efeito 3D para os papéis de parede (a imagem se altera sutilmente para acompanhar o movimento do iPhone na sua mão, dando a ela uma leve impressão de tridimensionalidade). Parece interessante. A conferir.

Outra novidade interessante, mas cuja efetividade precisa ser testada na prática, está no aplicativo de chamadas telefônicas. Ele terá uma espécie de secretária eletrônica: o iOS atende a ligação, pergunta à pessoa que está ligando do que se trata, e exibe um resuminho na tela do iPhone (aí você pode decidir se atende ou não).

Os aplicativos de chamadas e mensagens e o FaceTime também terão o recurso Live Translation, de tradução ao vivo – segundo a Apple, a tradução de mensagens e chamadas de voz funciona mesmo se o usuário ligar/escrever para pessoas que não usam iPhone.

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O iOS 26 traz um aplicativo, chamado Games, que centraliza todos os jogos instalados no iPhone. Além de dar acesso a eles, o app permite ver o que os seus amigos estão jogando.

Fechando as novidades do iOS, a Apple mostrou uma atualização do recurso Visual Intelligence, que agora também pode analisar a imagem exibida na tela do sistema (não só imagens capturadas pela câmera).

Ele é capaz de fazer uma busca simples, parecida com o Circle to Search presente no Android, ou adicionar datas e compromissos à sua agenda – se você receber o flyer de um show, por exemplo, o sistema reconhece automaticamente a data e o horário (parece similar ao recurso AI Planner, lançado recentemente pela marca chinesa Realme).

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O watchOS 26, nova versão do sistema operacional do Apple Watch, traz como principal novidade a função Workout Buddy, que usa fala sintetizada por IA para fornecer informações sobre exercícios e encorajar o usuário durante a prática. Inicialmente, só em inglês.

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O macOS Tahoe também traz o visual “envidraçado”, como no iOS 26, e replica várias das novidades dele, como a função Live Translation e o aplicativo Games.

O iPadOS 26 permite, finalmente, que o iPad exiba várias janelas flutuantes e sobrepostas. Ou seja, dá para usá-lo mais ou menos como se ele fosse um notebook (algo que a Apple sempre evitou, talvez para não canibalizar as vendas dos MacBooks).

O visionOS 26, sistema operacional do Vision Pro, ganhou algumas melhorias – o avatar do usuário, que é exibido quando ele liga para outra pessoa que também tem Vision Pro, ganhou uma aparência mais realista (veja acima).

Mas o principal ponto envolvendo o visionOS é outro. A adoção dele como inspiração para todas as plataformas da Apple pode significar que a empresa esteja preparando seus óculos de realidade aumentada – algo que tem sido especulado nas últimas semanas.

Os óculos de RA (que parecem óculos normais, mas exibem informações como mapas, mensagens e notificações nas lentes) podem se tornar a próxima grande categoria de dispositivos móveis – recentemente, o Google demonstrou um protótipo de óculos do tipo.

Ao contrário do Vision Pro e de outros headsets de realidade virtual/mista, os óculos de RA não exigem conteúdo específico – eles trabalham com os apps e os dados do seu celular.

Também não isolam o usuário do ambiente, e permitem interagir com o smartphone sem precisar tirá-lo do bolso. Parecem ter boas chances de sucesso – e devem motivar a próxima grande corrida do mercado de tecnologia.

Os novos iOS, macOS e iPadOS serão liberados, em versões para desenvolvedores de software, hoje. Para o público em geral, devem chegar no segundo semestre.

O jornalista viajou a convite da Apple.