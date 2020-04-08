Coronavírus também pode ser transmitido pela fala

–Experiência feita por cientistas do governo americano constatou que o simples ato de falar com outra pessoa é suficiente para expelir milhares de microgotículas de saliva contendo SARS-CoV-2

Ao pronunciar a expressão “stay healthy” (“mantenha-se saudável”, em inglês), uma pessoa expele até 360 microgotículas de saliva, que se projetam de forma quase imediata – em 16,6 milissegundos (ou 0,016s) elas já estão no ar, indo em direção ao interlocutor, ao qual podem transmitir o novo coronavírus. Essas são as conclusões de um estudo assinado por três cientistas americanos, dois dos quais trabalham no National Institutes of Health (NIH), o órgão de pesquisas médicas do governo dos EUA.

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Na experiência, os cientistas usaram um feixe de laser para iluminar as microgotículas de saliva, que foram filmadas com uma câmera de alta velocidade. Elas são invisíveis a olho nu e têm em média 1 micrômetro – ou seja, são muito menores do que as gotículas emitidas ao tossir ou espirrar (50 micrômetros). Por isso, podem ser especialmente eficazes na propagação do SARS-CoV-2, pois conseguem ficar em suspensão no ar por mais tempo.

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Os cientistas não mediram o período de suspensão das microgotículas, nem a distância que elas podem alcançar. Um estudo anterior revelou que o novo coronavírus permanece no ar por até 3 horas (depois ele cai e se deposita nas superfícies, nas quais se mantém viável por até 72 horas). Essa pesquisa usou vírus “puro”, não microgotículas de saliva – que são mais pesadas, e por isso caem mais rápido. Mas cada vez mais estudos têm apontado na mesma direção: a propagação do SARS-CoV-2 pelo ar, ao contrário do que se imaginava no começo da crise, é um fator decisivo no espalhamento do vírus.

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Segundo os cientistas do NIH, a descoberta pode ajudar a explicar a alta disseminação do novo coronavírus, que provoca infeções assintomáticas, ou com sintomas leves, em 50% a 80% dos casos. Indivíduos sem sintomas podem estar espalhando o SARS-CoV-2 para outras pessoas ao falar com elas em locais públicos. Durante a fase assintomática da doença, a carga viral no organismo pode ser tão alta quanto em pessoas que já desenvolveram a Covid-19.

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Os pesquisadores refizeram o teste utilizando uma máscara caseira – que se mostrou completamente eficaz para barrar a liberação das microgotas de saliva. Para eles, o uso de máscaras ou “qualquer tipo de cobertura da boca, por todas as pessoas”, “bem como a estrita adesão ao distanciamento social e à higiene das mãos”, podem ser essenciais para desacelerar a pandemia. Isso condiz com as normas da maioria dos países, que desde a semana passada têm recomendado que as pessoas cubram o nariz e a boca em locais públicos.