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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

“Forza Horizon 6” é bom – e deve ajudar a recuperar a imagem do Xbox

Game ambientado no Japão tem cenários bonitos, grande variedade de carros e ótimas corridas; leia análise

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 Maio 2026, 16h00
Dois carros esportivos, um cinza e um vermelho, correm por uma rua noturna iluminada por letreiros neon coloridos de prédios altos, simulando uma cidade japonesa
 (Microsoft/Reprodução)
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“Forza Horizon 6” é bom – e deve ajudar a recuperar a imagem do Xbox Priorizar nos meus resultados Google

O Xbox passou por momentos difíceis nos últimos meses. Houve um forte aumento na mensalidade do serviço Game Pass, que dobrou (no Brasil, foi a R$ 120 mensais).  A aposentadoria de Phil Spencer, CEO da divisão Microsoft Gaming, com tom de afastamento – a executiva Sarah Bond, que Spencer vinha preparando para sucedê-lo, também deixou a empresa. Queda de vendas e faturamento. Rumores sobre o possível fim dos consoles Xbox. A nomeação de Asha Sharma, vinda do departamento de inteligência artificial da Microsoft, alimentando o receio de que os estúdios de games da empresa poderiam sofrer novos cortes, com desenvolvedores substituídos por ferramentas de IA.   

De lá para cá, as coisas se acalmaram um pouco. A Microsoft decidiu reduzir globalmente os preços do Game Pass (no Brasil, o plano Ultimate passou a R$ 76,90), e Sharma vem fazendo declarações para tentar acalmar os donos de Xbox, enfatizando o compromisso da empresa com o mercado de games. A chegada de Forza Horizon 6, que será lançado amanhã, deve alimentar essa onda positiva – porque ele, mesmo sem trazer grandes inovações, é ótimo.

Você dirige por um mapa bem grande, indo de corrida em corrida, enquanto observa a beleza do lugar – desta vez, eis a principal novidade, o game se passa no Japão (FH 5 era ambientado no México). Forza Horizon 6 não chega a dar um grande salto de qualidade visual em relação ao antecessor, mas ok: os gráficos são bonitos e o jogo roda a imperturbáveis 60 fps no modo “performance” (testamos no Xbox Series X).  

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Forza Horizon 6 é um jogo de corrida do tipo simcade, ou seja, que junta elementos de simulador e de arcade (com uma jogabilidade mais casual, em que bater não importa muito). A maioria das pessoas irá jogar com a câmera padrão, que mostra o carro de fora. Mas vale a pena experimentar a câmera interna: além de mostrar o interior dos (mais de 550) carros, bastante fiel ao real, ela torna a direção um pouco mais desafiadora – e muito mais divertida.     

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Carro esportivo preto visto por trás em alta velocidade numa pista noturna, com fumaça vermelha intensa e luzes neon nas laterais. Elementos da interface do jogo mostram 64% de progresso, tempo de 01:46.215, posição 3/12 e velocidade de 252 km/h
(Microsoft/Reprodução)

A vibração do controle do Xbox é bem detalhada, inclusive nos gatilhos (que simulam a trepidação do acelerador e as vibrações do freio), e os carros são ariscos na medida exata; não parecem “mortos”, mas também não são impossíveis de guiar. Como em jogos anteriores da franquia, Forza Horizon 6 é altamente configurável (além de desligar os freios ABS e o controle de tração, vale colocar a direção no modo Simulação).

Isso também vale para o grau de dificuldade do jogo, que você pode ajustar com precisão. A inteligência artificial do jogo também é boa: os outros carros fazem traçados variados e às vezes cometem erros, como se fossem jogadores humanos.   

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Além das estações de rádio presentes em outras edições do game, FH 6 traz uma nova, a Gacha City Radio, dedicada ao pop japonês. Ela é variada e interessante; mas, para ouvi-la melhor, é bom abaixar um pouco o som do motor dos carros, no menu de configurações do jogo. 

As corridas são boas, especialmente as pertencentes à categoria Horizon Rush. Numa delas, batizada de “Pier Pressure”, você dirige entre contêineres num porto, chegando a subir e pular entre eles. Também há missões mais inusitadas, como dirigir um caminhão de delivery de comida. A campanha single player é grande, com mais de 100 corridas, e bem complementada pelo modo multijogador – que deve repetir a popularidade de FH 5, sempre com muitos jogadores online.

Templo japonês tradicional com telhado escuro e cerca vermelha, cercado por um denso bambuzal verde. Escadas de pedra levam ao templo, ladeadas por lanternas de pedra e rochas. O chão é de terra batida com folhas secas, e o sol ilumina a cena. O logotipo
(Microsoft/Reprodução)
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Uma novidade interessante é o recurso Auto Drive: se você não quiser ir dirigindo de uma corrida para outra, basta dar dois cliques e o carro faz isso sozinho (enquanto você faz outra coisa, como ficar no celular). 

FH 6 não mexe muito na própria fórmula. É um Forza Horizon como os anteriores, só que ambientado no Japão. E tudo bem, porque faz isso com competência, entregando o que os jogadores esperam. Também será lançado para o PlayStation 5, mas, por enquanto, só está disponível para jogar, além da nuvem, no PC e no Xbox – o que ajuda a recuperar, ao menos em parte, o brio do console da Microsoft. 

Forza Horizon 6 será lançado nesta terça (19) para Xbox Series X/S, Windows e cloud gaming. Será gratuito no serviço Game Pass. Também será vendido avulso, por R$ 299.

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