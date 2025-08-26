“Gears of War Reloaded” leva ao PlayStation título que marcou a história do Xbox

A Microsoft se aproximou muito da Sony na sétima geração de consoles: o Xbox 360 vendeu 84 milhões de unidades, contra 87,4 milhões do PlayStation 3. Houve várias razões para isso. O Xbox 360 era bem mais barato, tão potente quanto, e teve excelentes games de tiro – com destaque para Halo 3 e Gears of War.

Gears of War foi um megasucesso, que venceu mais de 30 prêmios internacionais e deu início a uma franquia com mais de 40 milhões de cópias vendidas. Agora, quase 20 anos depois, ganha uma versão remasterizada: Gears of War Reloaded, com gráficos modernizados e resolução 4K. Ela está sendo lançada hoje para Xbox, PC e, sinal dos tempos, também para o PlayStation 5.

O resultado é bom, com imagem nítida, iluminação de alta qualidade e cenários detalhados. E o desempenho é estável: durante os testes, com uma placa de vídeo RTX 3080 Ti, a taxa de quadros permaneceu travada em 60 fps. No modo multiplayer, vai a 120 fps – em ambos os casos, é o dobro da versão anterior do jogo. No PC, o jogo é compatível com a tecnologia de upscaling DLSS (e, no PlayStation 5 Pro, com a PSSR).

Já as animações dos personagens, especialmente durante as cutscenes (filminhos que intercalam as sequências de ação), não foram tão melhoradas assim: os movimentos duros e as expressões faciais simples entregam que você está jogando um game feito duas décadas atrás.

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Mas isso também é uma questão de fidelidade histórica. Se os estúdios The Coalition, Sumo Digital e Disbelief, que produziram a nova versão para a Microsoft, tivessem modernizado as animações, provavelmente seriam criticados por mexer num clássico.

O desenho das fases é bem simples e linear, se comparado aos padrões dos shooters contemporâneos, e a inteligência artificial não é lá muito inteligente: os inimigos são previsíveis e relativamente fáceis de acertar.

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Se você aumentar o nível de dificuldade do game, para tentar torná-lo mais desafiador, os inimigos se tornam verdadeiras “esponjas” de balas, absorvendo uma quantidade desproporcional de tiros antes de cair.

São características típicas dos jogos da época, e não tornam GoW Reloaded menos interessante. A simplicidade do game é convidativa, especialmente jogando com amigos – que você pode convidar para atravessar a campanha, no modo co-op, ou enfrentar em 19 mapas multiplayer. Ele é cross-platform, ou seja, donos de Xbox Series, PC e PlayStation 5 podem jogar juntos.

Para quem tem Xbox ou PC e assina o serviço Game Pass, no qual GoW Reloaded está disponível de graça, ele vale a pena: mesmo longe dos padrões dos shooters modernos, é uma experiência divertida e envolvente.

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Gears of War Reloaded pode ser baixado gratuitamente, em Xbox Series X/S e PC, por assinantes do serviço Game Pass. Também é vendido avulso para Xbox Series X/S, PC e PlayStation 5, por R$ 199.