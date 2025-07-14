Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Google distribui atualização que reduz a bateria de smartphone

Medida afeta o Pixel 6a, e é necessária devido a um risco de segurança envolvendo a bateria; ação similar reduziu drasticamente a autonomia do Pixel 4a; entenda o problema

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Fotografia do Google Pixel 6a.
 (Google/Divulgação)
Continua após publicidade
Google distribui atualização que reduz a bateria de smartphone Priorizar nos meus resultados Google

Desde a semana passada, os donos do smartphone Pixel 6a, do Google, começaram a receber uma atualização de software diferente: além de ser obrigatória e ter instalação automática, ela pode diminuir bastante a autonomia do aparelho.

O objetivo do update,

segundo o Google, é “reduzir o risco de um potencial superaquecimento da bateria, que pode representar um risco aos usuários”. Ele é necessário porque parte dos Pixel 6a (que foram lançados em 2022, e não são vendidos oficialmente no Brasil) apresenta defeitos de fabricação nesse componente. 

É a segunda vez no ano que o Google adota uma medida do tipo em seus celulares. Em janeiro ele distribuiu uma atualização obrigatória, também relacionada ao risco de superaquecimento, para o modelo Pixel 4a.

Siga

A correção reduziu a voltagem da bateria, que caiu de 4,44 volts para 3,95 v, e diminuiu sua capacidade de 3.080 mAh para apenas 1.539 mAh – o que, na prática, inviabiliza o uso normal do aparelho (a bateria não chega à metade do dia). 

Continua após a publicidade

O Google também tomou medidas para tentar impedir que os usuários tentem utilizar uma versão anterior do Android, sem o ajuste na bateria: ele retirou do seu site de suporte as imagens de reinstalação do Pixel 6a (como havia feito com o 4a, no começo do ano).

Todos os aparelhos Pixel 6a irão receber a atualização mas, segundo o Google, nem todos terão a bateria reduzida. A empresa não informa o motivo, mas isso pode estar relacionado ao fabricante da bateria (que é fornecida por mais de uma empresa) ou ao estado da mesma.

Continua após a publicidade

A redução da capacidade energética será acionada assim que a bateria completar 400 ciclos de carga/descarga (o usuário receberá um aviso antes, ao alcançar o 375o. ciclo). 

Os donos de Pixel 6a que moram nos EUA, no Canadá, no Reino Unido, na Alemanha, em Cingapura, no Japão ou na Índia poderão trocar gratuitamente a bateria do smartphone, visitando uma assistência técnica autorizada, o que teoricamente resolve o problema.

Continua após a publicidade

Para ter direito à troca gratuita de bateria, o aparelho não pode apresentar quaisquer sinais de dano físico. Caso prefiram, os donos de Pixel 6a poderão receber US$ 100 em dinheiro, ou US$ 150 em crédito para a compra de um novo smartphone do Google. 

Publicidade
TAGS:
bateria
Google
Smartphones
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).