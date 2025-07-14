Google distribui atualização que reduz a bateria de smartphone

Desde a semana passada, os donos do smartphone Pixel 6a, do Google, começaram a receber uma atualização de software diferente: além de ser obrigatória e ter instalação automática, ela pode diminuir bastante a autonomia do aparelho.

O objetivo do update,

segundo o Google, é “reduzir o risco de um potencial superaquecimento da bateria, que pode representar um risco aos usuários”. Ele é necessário porque parte dos Pixel 6a (que foram lançados em 2022, e não são vendidos oficialmente no Brasil) apresenta defeitos de fabricação nesse componente.

É a segunda vez no ano que o Google adota uma medida do tipo em seus celulares. Em janeiro ele distribuiu uma atualização obrigatória, também relacionada ao risco de superaquecimento, para o modelo Pixel 4a.

A correção reduziu a voltagem da bateria, que caiu de 4,44 volts para 3,95 v, e diminuiu sua capacidade de 3.080 mAh para apenas 1.539 mAh – o que, na prática, inviabiliza o uso normal do aparelho (a bateria não chega à metade do dia).

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O Google também tomou medidas para tentar impedir que os usuários tentem utilizar uma versão anterior do Android, sem o ajuste na bateria: ele retirou do seu site de suporte as imagens de reinstalação do Pixel 6a (como havia feito com o 4a, no começo do ano).

Todos os aparelhos Pixel 6a irão receber a atualização mas, segundo o Google, nem todos terão a bateria reduzida. A empresa não informa o motivo, mas isso pode estar relacionado ao fabricante da bateria (que é fornecida por mais de uma empresa) ou ao estado da mesma.

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A redução da capacidade energética será acionada assim que a bateria completar 400 ciclos de carga/descarga (o usuário receberá um aviso antes, ao alcançar o 375o. ciclo).

Os donos de Pixel 6a que moram nos EUA, no Canadá, no Reino Unido, na Alemanha, em Cingapura, no Japão ou na Índia poderão trocar gratuitamente a bateria do smartphone, visitando uma assistência técnica autorizada, o que teoricamente resolve o problema.

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Para ter direito à troca gratuita de bateria, o aparelho não pode apresentar quaisquer sinais de dano físico. Caso prefiram, os donos de Pixel 6a poderão receber US$ 100 em dinheiro, ou US$ 150 em crédito para a compra de um novo smartphone do Google.