Redmagic 10S Pro aperfeiçoa as qualidades, e mantém os poréns, do antecessor

Na reportagem “Os flagships chineses”, publicada na Super de junho, testamos o Redmagic 10 Pro: um smartphone com recursos especiais para jogos, como o sistema de refrigeração com metal líquido (mesma tecnologia usada no PlayStation 5), um pequeno cooler integrado e dois botões físicos, que podem ser programados para acionar qualquer botão virtual dos games.

O aparelho, que tem bateria de silício-carbono com 7.050 mAh de capacidade, vem com a CPU Snapdragon 8 Elite e 12 a 24 GB de memória RAM (dependendo da versão), que proporcionam excelente desempenho em games. Agora, o fabricante está lançando uma atualização, o Redmagic 10S Pro – que mantém as características do antecessor (tanto as positivas quanto as negativas) e traz evoluções discretas, mas relevantes.

A primeira está na CPU, uma versão mais recente do Snapdragon 8 Elite, cujos núcleos Orion (de alta performance) alcançam 4,47 GHz – contra 4,32 GHz no Redmagic anterior. A GPU também é um pouquinho mais rápida (1,2 GHz, contra 1,1 GHz), e a memória RAM é do tipo LPDDR5T, um pouco mais veloz do que a LPDDR5X do celular anterior.

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Testamos o Redmagic 10S Pro com três games. Em

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Genshin Impact, ele conseguiu manter 60 fps estáveis, mesmo com todas as configurações gráficas no máximo. Em Real Racing 3, alcançou notáveis 144 fps. Nesses dois casos, a performance foi a mesma do Redmagic anterior. A diferença fica por conta do terceiro game: como a Electronic Arts resolveu descontinuar Call of Duty: Warzone, não foi possível testá-lo no novo aparelho.

É uma pena, pois CoD Warzone havia sido o único jogo capaz de desafiar o Redmagic 10 Pro. Nesse jogo, o aparelho alcançou 90 fps sem problemas. Já com a taxa de quadros destravada, ele foi a 115 fps, mas esquentou bastante: ficou “fritando”, a ponto de se tornar desconfortável de segurar.

Como

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Warzone não está mais disponível, testamos o Redmagic 10S Pro com Call of Duty Mobile. Ele alcançou 144 fps, a velocidade máxima da tela – e, eis a diferença, sem esquentar demais. Isso provavelmente aconteceu porque CoD Mobile é mais leve do que Warzone. Mas também tem a ver com uma melhoria na refrigeração: a Redmagic reposicionou o metal líquido, que agora fica diretamente sobre a CPU (veja abaixo).

Todos os testes foram feitos com o cooler no modo automático (ele liga sozinho quando você abre um jogo, e desliga quando você sai).

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O aparelho tem duas aberturas, nas laterais, para que o cooler (um ventiladorzinho minúsculo, com 1,2 cm de diâmetro) consiga puxar e expelir ar. Ele não faz barulho nem vibra, mas sua presença tem uma consequência relevante: as aberturas laterais diminuem a proteção do smartphone contra água, que é apenas IP54 (suporta respingos).

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O 10S Pro mantém o chassi do anterior, com design bem interessante, sobretudo na versão prateada. O aparelho tem dois botões físicos nos cantos: na verdade, são sensores capacitivos, mas têm um sistema de vibração que simula a resposta tátil de botões de verdade. Eles são mais rápidos de acionar do que os botões virtuais, na tela, e podem ser uma vantagem em jogos de tiro competitivos.

Assim como o antecessor, o Redmagic 10S Pro é um pouco pesado, 229 gramas (quase o mesmo que os 227g do iPhone 16 Pro Max, e um pouco acima dos 218g do Galaxy S25 Ultra), e sua placa traseira de vidro o torna um pouco escorregadio. Dá para se acostumar.

A tela também é a mesma, uma excelente OLED com 6,85 polegadas e um diferencial: a câmera frontal invisível, que fica oculta sob os pixels quando não está em uso. Outra idiossincrasia positiva é a saída P2, que permite usar fones de ouvido com fio.

Por outro lado, o aparelho (assim como a versão anterior) não é compatível com eSIM; somente com SIM cards físicos. Isso é um problema para quem costuma utilizar serviços de eSIM, como Airalo e Holafly, em viagens ao exterior.

A bateria de silício-carbono é suficiente para alimentar o 10S Pro por dois dias de uso normal (ou 5 a 11 horas de jogo, uma marca notável). As câmeras, duas traseiras e uma frontal, não estão no mesmo nível de outros flagships, mas são razoáveis.

Para quem gosta de jogar no smartphone, é difícil encontrar uma opção melhor do que o Redmagic 10S Pro. Você abre mão do eSIM, da resistência à água e de ter as melhores câmeras do mercado, mas recebe em troca várias características úteis para games – nos quais o aparelho, graças a seu sistema de refrigeração, oferece excelente performance.

O Redmagic 10S Pro será colocado em pré-venda amanhã, no site oficial do fabricante, por R$ 4.899. O início das vendas está prometido para 16/7.